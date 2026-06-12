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商億股東會／柬埔寨廠持續優化稼動率、提升非美市場占比

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
商億-KY12日召開股東常會，由董事長謝智通（左五）主持。商億-KY／提供
商億-KY12日召開股東常會，由董事長謝智通（左五）主持。商億-KY／提供

高端家具製造服務廠商商億-KY（8482）12日召開股東常會，董事長謝智通表示，為降低對美國單一市場的依賴，未來將持續推進非美市場的佔比，預計明年非美營收占比可達三成。

商億去年持續聚焦高端客製化家具業務，並以北美市場為主要營運重心，透過穩定出貨與產品組合調整，維持整體營運表現。在非美市場拓展方面，雖美國市場需求因房貸利率高而受到抑制，公司仍維持與核心客戶的深度戰略合作，並積極轉移產能。為降低對美國單一市場的過度依賴，公司於2025年下半年積極接洽歐洲最大零售百貨商之訂單，目標在2026年顯著提升非美市場營收佔比，建立更具韌性的全球銷售網絡。

美國可能對越南啟動301反傾銷調查，越南出口美國家具稅率預期將大幅調升，當地家具產業已出現明顯壓力，部分工廠陸續停工或評估退出市場，亦有業者開始尋求轉往柬埔寨等地投資機會。商億柬埔寨廠持續優化稼動率，已穩定占公司營收六成以上，具備多元產能配置及高端客製化供應能力。公司將持續因應國際關稅及地緣政治變化，穩健推進北美高端家具市場布局，並積極掌握供應鏈移轉契機，以強化全球客戶合作關係及營運韌性。

商億去年合併營業收入達34.24億元，合併營業利益2.98億元，稅後淨利2.39億元，每股盈餘2.30元；股東會並決議發放每股現金股利1.96元，現金股利配發率逾八成。

公司日前公布5月合併營收達3.15億元，較上月成長12.91%，並較去年同期成長30.79%，呈現月、年增雙成長，主要受惠美系客戶訂單穩定成長，帶動柬埔寨廠稼動率有效提升，反映供應鏈配置與接單動能持續優化。

柬埔寨 商億 高端 股東會

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