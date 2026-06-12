三福化股東會／看好CoWoS需求帶動 下半年半導體化學品成長動能轉強

三福化（4755）12日召開股東會，董事長巫信弘表示，今年半導體化學品可望穩健成長，隨著CoWoS相關業務下半年顯著成長，有望提振整體營收表現。

三福化今日召開股東會，會中通過各項議案，並通過配發股利每股3.7元，其中資本公積發放現金股利1.64元，盈餘分配現金股利2.06元。

針對今年營運展望，巫信弘表示，受半導體先進封裝、先進製程需求推升，今年半導體化學品預期穩健成長。在先進封裝相關產品部分，CoWoS相關化學品估計成長六成，至80%；應用於SoIC封裝的蝕刻液、及Release Layer等產品，也將於下半年量產。

至於TMAH顯影液回收事業部，巫信弘表示，已陸續導入半導體中型客戶、應用於成熟製程；晶圓代工龍頭客戶部分，也於5月開始陸續出貨。三福化表示，去年第3季即開始在晶圓一哥的八吋廠驗證，第2季有機會開始改槽車放量。晶圓龍頭導入作業時間較長，公司持續努力耕耘IC客戶，期望透過整年的努力，後年開始順利進入晶圓龍頭客戶的12吋廠驗證。

他也指出，2025年因前一年度的工程標案收入墊高基期，但本業營收仍成長。今年上半年營收較去年同期衰退，主因為面板客戶關廠，此外去年度因有5億元工程款項收入，也拉高基期。但整體而言，半導體業務持續成長，已抵銷上述衰退影響。

此外，今年3月以來，受中東衝突影響，化工原料及特化品價格普遍上漲；三福化表示，除年初已調漲氣體及特化品售價外，更已在去年年底與上游客戶談好合約，進料價格受到戰爭影響相對小，並從4月起陸續挹注毛利率成長。

三福化也將於越南擴建氣體新廠，供應當地散熱產業客戶，投資金額約3億。三福化董事會於日前通過三福越南擴廠資本支出預算案，投資越南寧平省同文三工業區，主因為氣體市場規模快速成長，有必要增加投資空氣分離廠以生產液態氮氧氬產品，並搭配原已設置電子材料轉充／轉售等物流業務，以供應北越地區電子大廠等相關產業之客戶需求。

轉投資事業三福生醫，則規畫於今年下半年登錄興櫃；巫信弘表示，骨髓移植藥物目前已向美國申請第三期臨床試驗，並於中國市場進行第二期2B臨床試驗。