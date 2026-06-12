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玉山金股東會／董座曝三商壽經營漸佳 盼未來合併後對獲利更好

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金12日召開股東會，由董事長黃男州主持。林勁傑／攝影
玉山金12日召開股東會，由董事長黃男州主持。林勁傑／攝影

玉山金今日召開股東會，股東關切合併三商壽的未來營運方向，董事長黃男州指出，玉山金前五月獲利177.2億元，較去年同期成長25%。三商壽前五月獲利59.9億元，EPS為1.02元，這幾個月看到經營愈來愈好，希望未來真正合併後對玉山金整體獲利和服務更好。

玉山金總經理陳茂欽指出，三商壽投資型保單銷售非常好，希望以後玉山投信成為玉山人壽投資保單的重要合作投信公司。金控層級方面，三商壽投資資產達一兆多元，現在業界及金管會政策可看到壽險公司會委託金控旗下子公司代操，未來也會慎重考量代操合作。以後玉山銀行、證券、壽險及投信資產管理金額非常大，投資方面會在金控層級做大金控的股債投資風險管理整合。

玉山金財務長程國榮說明，合併三商壽之後第一是資本注資，並以發展CSM產品做為穩定收入來源；二配合銀行通路；第三為資產負債管理，盡量資產負債匹配，減少錯配，投資業務優化提高經常性收益。

股東也關心海外布局，玉山銀行總經理林隆政表示，目前在11個國家有35個據點，今年9月日本大阪支行將開業，年底或明年初印度孟買分行開業，明年上半年加拿大多倫多分行開業，海外據點將達到13國38據點，達拉斯辦事處去年業經金管會核准升格分行，目前遞件美國主管機關，順利的話預計明年可以升格分行。未來，歐洲會考慮設據點，但時間會長一點。

陳茂欽在營業報告中指出，展望2026年，全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎。1月23日玉山金控股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽，獲得超過 85%出席股數支持，待主管機關核准即可進行相關合併事宜。在加入壽險後，玉山將完備銀、保、證三大業務獲利引擎，金控資產規模將突破6兆元，成為上市前五大金控之列。 展望2026年，「整合」將是玉山的關鍵主軸。以顧客為核心，推動金控子公司之間資訊串聯、資源共享及整合行銷，打造金融生態圈。

三商壽 玉山金 黃男州 股東會

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