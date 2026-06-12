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國泰金股價破百、未來三年ROE有望12%以上？ 蔡宏圖這樣說

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控董事長蔡宏圖於12日股東會股東提問環節，回應股東對於未來三到五年股東權益報酬率（ROE）的期待。圖／國泰金控提供
國泰金控董事長蔡宏圖於12日股東會股東提問環節，回應股東對於未來三到五年股東權益報酬率（ROE）的期待。圖／國泰金控提供

國泰金股價持續維持在破百元水準，國泰金控今（12）日舉行股東會時，有股東關切未來三到五年股東權益報酬率（ROE）是否能保持在12%以上，對此，國泰金控董事長蔡宏圖表示同樣重視ROE，且不斷鞭策管理階層要提高ROE，國泰金會繼續努力；總經理李長庚說，國泰不只跟金融業競爭，還需和其他產業競爭，在每年有子公司獲利創新高的情況下，明年積極努力更進步。

針對國泰金股價表現，李長庚於股東會後受訪時說，股價的根本仍在於獲利能力與營運效率能否持續提升，今年各項表現都比內部原先規劃更好，其中國泰人壽截至5月底，若包括FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）項下金融資產的表現來看，「大概幾乎超過去年全年的表現」，因此只要獲利持續增長、做好基礎功並於客戶體驗推陳出新，投資人就會對公司有信心，股價自然會有所表現。

對於台股市場表現與國泰的投資策略，李長庚表示，台灣是這一波AI浪潮中受惠最大的國家之一，相關股票表現優異，但國泰本身的投資做法「比較不是用重壓的方式」，而是採取平穩布局的策略，包括人壽、銀行、產險、投信大致都依循此策略，追求平穩長期的增長。面對市場變動，各子公司在追求成長的過程中亦會嚴控風險。

展望下半年台灣整體經濟與出口表現，李長庚認為，台灣是AI硬體設備與伺服器的最大出口國，只要海外需求持續、AI相關支出沒有緩下來，從硬體設備到未來的機器人引進，台灣理論上都還有相當長的一段成長機會可以追求，景氣與出口大概都會相當好。

國泰金 國泰 蔡宏圖 股東會

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