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國泰金股東會／總經理李長庚：財報最大兩大風險變數已趨平緩

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰金控今（12）日舉行股東會。針對股東關切的長期營運展望，總經理李長庚指出，過去金控財報中變動較大的是國泰人壽，但今年隨壽險順利接軌新制，過往影響財報最大的利率與匯率風險兩大變數已趨於平緩、避險成本也同步降低，集團在今年年初完成接軌準備後，經營團隊將朝積極增長的方向發展，為股東創造更平穩成長的投資環境。

李長庚說明，過去壽險業財報主要受到三個變動因素影響，第一是利率高低，與保單負債成本相關；第二是匯率風險，過往因台美利差的關係，每年需耗費總資產約1%進行避險以維持財報穩定；第三則是資本市場的變動。

然而，隨著壽險今年接軌，第一個利率因素因為接軌而趨於平緩，第二個匯率因素也因為AC債券匯率攤銷法趨於平穩。在三個最大變數中已有兩個趨於平穩且成本降低，今年開始國泰金控整體的營運與獲利結構將比過去更穩定、更具可預期性，經營團隊會盡量控制變動因素，國壽注重經常性收益投資，讓長期投資國泰金的股東不用擔心會突然有很大的變動。

在股東會後受訪時，李長庚進一步說明，過去幾年國泰為了人壽接軌，花費許多時間在準備資本強化、商品結構改變及負債管理系統建置。今年年初順利接軌後，集團董事長蔡宏圖已指示整個集團要開始朝「積極增長」的方向走，策略包含內生成長與外生成長。

李長庚透露，各子公司自去年底就開始討論如何加強本業內的內生增長；在外生增長方面，國泰也從未放棄，持續保持開放態度尋求國內外的相關機會，積極評估對於擴大市場地位、取得技術或客群有綜效的合作。

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