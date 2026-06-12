台新新光金股東會／吳東亮喊旺台灣 經濟成長率破10%

台新新光金董事長吳東亮說，AI產業動能持續強勁，看好台灣經濟成長率有機會超過10%；總經理林維俊也認為，台灣AI產業競爭力突出，加上美國、日本景氣維持擴張，對台灣及資本市場後市抱持樂觀看法。

台新新光金12日舉行股東會，吳東亮表示，雖然全球仍面臨地緣政治、關稅政策及能源價格等不確定因素，但AI發展已經成為「顯學」更是推動台灣經濟成長的主要動能。

他指出，台灣產業競爭力強，經濟展現高度韌性，看好今年經濟成長率有機會超過10%，資本市場也可望持續活絡。

林維俊則從全球角度分析景氣。他表示，目前全球成長動能最強的仍是AI相關產業，而台灣正處於AI供應鏈核心位置，因此對台灣經濟前景相當樂觀。

他認為，美國經濟仍維持穩定成長，在減稅與財富效果帶動下，內需消費表現不錯，若通膨進一步受控，聯準會仍有降息空間。

日本則走出「失落的30年」，企業競爭力回升，加薪幅度高於通膨，有助帶動消費復甦。

相較之下，林維俊認為歐洲面臨能源與地緣政治等挑戰，經濟壓力相對較大。不過整體而言，他對台灣、美國及日本景氣展望維持正向看法。

談到台股後市，林維俊表示，股市向來是經濟的櫥窗，對台灣經濟及產業發展仍抱持樂觀看法，但各產業表現將有所差異，投資人仍須回歸基本面檢視。