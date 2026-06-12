永豐餘股東會／拚當電力隱形王者祭三招 2030年綠電再增9億度

永豐餘（1907）12日召開股東會，董事長葉惠青表示，面對氣候變遷、AI快速發展及地緣政治等三大趨勢，共同核心都指向「能源問題」。永豐餘近年持續布局電力系統，強化能源韌性，並祭出「提高自發電比例、發展循環經濟綠能及建構智慧能源系統」三大策略，打造具自主供能能力的營運模式。

葉惠青指出，第一招是提高自發電比例，降低對外部電網依賴。目前永豐餘台灣廠區平均自發電比例已達60%，部分廠區更高達86%，未來目標將整體提升至80%以上，使廠區具備在電網異常時仍可維持運作的「孤島運作」能力，進一步提升供電韌性。

他表示，永豐餘目前整體自發電規模約175MW（含已建置及規劃中案場），其中綠電規模預估至少達100MW。建設中的綠電設施預計將於2030年前陸續完成，推估每年可發電至少9億度綠電，進一步提升集團能源自主能力。

第二招則是透過循環經濟發展再生能源，打造「三態綠電」布局，包括固態、氣態及液態生質能源。其中，花蓮廠木質素發電系統正由20MW擴充至43MW，年發電量將由1.5億度提升至3.6億度，自發電比例可望接近90%；台中廠則導入沼氣發電，利用食品廢棄物、廚餘等料源生產綠電，預計明年完工，同時也協助桃園龜山水資源回收中心建置沼氣發電系統。

此外，久堂廠及新屋廠正逐步以廢木材等生質燃料取代煤炭，新屋廠目標於2028年將非煤燃料使用比例提高至75%，降低對進口化石燃料的依賴。

第三招則是建構智慧能源系統。永豐餘透過旗下永餘智能發展能源管理平台，在廠區建置表後儲能系統，透過夜間充電、白天尖峰放電的「削峰填谷」模式降低用電成本，並參與台電電力交易平台提供備轉容量服務，未來也規劃投入夜間需量反應及虛擬電廠（VPP）交易機制，將節省的負載或剩餘容量回饋電網。

葉惠青表示，公司同時在大型廠區建置微電網，提升防災及供電韌性，也協助政府建置微電網，確保災害發生時避難場所仍具備基本照明及通訊能力。此外，永豐餘也導入AI技術，透過大數據分析優化生質燃料混燒效率、排放控制，以及預測負載與太陽能發電量，結合能源管理系統與儲能設備，提升整體能源調度效率。

葉惠青指出，永豐餘希望藉由提高自主發電能力、發展循環經濟綠能及智慧化能源管理，從傳統造紙企業進一步轉型為具備能源韌性的永續企業。