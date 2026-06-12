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金控超級股東會登場 台新新光金衝上30元 六月來大漲三成

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台新新光金控。圖／本報資料照片
台新新光金控。圖／本報資料照片

12日共7家金控股東會同日登場，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、元大金（2885），其中漲勢最強的為台新新光金，盤中大漲近6%，元大金上漲逾3%，不過富邦金創高後開高走低，下跌逾2%。

台新新光金去年7月24日合併，今天上午舉行兩家金控合併後首場股東常會。台新新光金控5月自結稅後純益約60.3億元，年增977%；累計前五月稅後純益為348.8億元，年增432%，每股稅後純益（EPS）為1.36元，續創歷史新高。

台新新光金董事長吳東亮表示，預計配發每股1.1元股利，包括現金股利1元、股票股利0.1元。換算總股利配發率57.6%，現金配發率52.4%，以今日高點30.8元計算，現金殖利率3.2%。

子公司台新銀行5月稅後純益20.1億元，累計稅後純益為100.9億元，較去年同期增加22%，獲利續創歷年同期新高。截至5月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為928%，資產品質維持穩健。

新光人壽5月合併稅後純益24.6億元，累計稅後純益176.4億元。鑑於5月大盤持續走升，適時實現OCI股票資本利得，持續貢獻未分配盈餘。保險業務動能仍維持強勁，前五月FYP達565億，年成長53%。

台新新光金今以29.2開高，一度衝上30.8元，創合併後新高，盤中上漲近6%，統計6月以來已大漲約三成。

新光金 台新新光金 富邦金 股東會 金控股

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