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「我們股價還滿低的」 富邦金衝129元創高！蔡明興：明年股利應更好

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控董事長蔡明興股東會後受訪。記者戴玉翔／攝影
富邦金控董事長蔡明興股東會後受訪。記者戴玉翔／攝影

富邦金控12日召開股東常會，近期在獲利創高帶動下，股價持續走揚，早盤一度來到129元，再創歷史新高。面對股東關心股價表現及未來股利政策，富邦金董事長蔡明興表示，目前富邦金股價仍屬合理甚至偏低，而若以今年獲利表現來看，「明年的股利應會比今年要好」。

順利完成股東會，蔡明興今日難掩好心情，會後受訪時表示，以富邦金前五月調整後每股純益（EPS）11.36元來看，「我們現在股價其實還滿低的，因為才5個月，我們還有7個月可以努力，再創造一個更好的成績。」

蔡明興前幾年曾認為富邦金股價太委屈，對於富邦金股價今日盤中衝上129元、續創歷史新高，市場關注是否有機會挑戰「雙百元」，蔡明興笑說，他當然希望能夠不辜負各位股東的期望。

蔡明興指出，今年各子公司獲利表現相當平均，截至5月底均創下歷史新高，包括台北富邦銀行、富邦華一銀行及香港富邦銀行皆創新紀錄，且銀行、壽險及證券等業務均有雙位數成長。受惠AI帶動台股成交量放大，富邦證券獲利明顯提升，每個月經常性的獲益都超過20億元，這還不包括自營商的部分，因為自營商都放在OCI，「以前也不會想像說證券商一個月賺20億元以上，這已經是銀行級的盈餘了。」

此外，蔡明興也強調認為股價偏低的原因，主要是富邦金目前本益比約在10倍左右，如果跟其他一些科技股本益比30倍、50倍、70倍甚至100倍的股票相比，富邦金股價相對合理，甚至有偏低的現象。蔡明興認為，若參考國際金融業估值水準，壽險公司本益比約在10至12倍，銀行股甚至達15倍至20倍，「因此金融股本益比12倍以上應該是合理的。」

談及股利政策時，蔡明興表示，未來仍希望依照調整後盈餘作為股利配發基礎，以盈餘的40到50%來分配股利，因為這個調整後的盈餘其實才是真正的盈餘，因為這是已經實現的盈餘，這個數字是跟往年一致的比較標準與水平。

對於市場關心明年股利是否有機會優於今年，他直言，「若以今年來看的話，富邦金調整後的盈餘達11.36元，明年的股利估計是比今年要好。」順應股東期望，應還是以現金股利為主。

富邦金 富邦 蔡明興 股東會

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