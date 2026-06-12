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玉山金控今開股東會 整合將為今年關鍵主軸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金控今開股東會，整合將為今年玉山金的關鍵主軸。圖/玉山金控提供
玉山金控今開股東會，整合將為今年玉山金的關鍵主軸。圖/玉山金控提供

玉山金控今日召開股東會，由董事長黃男州主持，玉山金控總經理陳茂欽對今年展望指出， 2026年全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資及家庭支出，並支撐實體經濟。

黃男州則對三商美邦人壽的最新獲利狀況指出，三商壽總資產目前為1.65兆元，5月稅後淨利26.2億，累計稅後淨利達59.9億，5月單月及累積FVOCI處分損益為24.1億及38.0億元，5月單月獲利強健，主要受惠台股加權指數及美股上升，產生金融資產評價利益。在加入壽險後，玉山將完備銀、保、證三大業務獲利引擎，金控資產規模將突破 6兆元，成為臺灣上市前五大金控之列。

陳茂欽也指出，台灣作為全球 AI 及半導體供應鏈中的重要角色，資通訊產品出口動能依舊強勁，對美關稅談判亦取得重要進展，經濟展望尚屬樂觀；惟全球供應鏈重組、傳產製造仍面臨中國低價出口外溢，恐導致產業間景氣分歧加劇，台灣企業仍需透過靈活佈 局全球、深化技術門檻，方能在變局中穩固領先地位。

陳茂欽表示，展望2026年，「整合」將是玉山的關鍵主軸，並以顧客為核心，推動金控子公司之間資訊 串聯、資源共享及整合行銷，打造金融生態圈。玉山金將以銀行為主體，結合證券、投信、創投及保險的力量，縱向及橫向整合，發揮跨子公司間整合綜效。

陳茂欽表示，2026年是充滿機遇及挑戰的一年，面對外部環境的不確定性，玉山相信，清晰的願景與核心價值，是引領前行的力量泉源；精準的策略與超強執行力，是邁向永續經營的關鍵動能。迎向金控2.0時代，玉山將持續壯大金控版圖，為顧客、 股東、員工及社會創造長期價值，實現企業永續發展。

玉山金控 玉山 三商美邦人壽 股東會

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