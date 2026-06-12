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台新新光金股東會／股東催生「新光獅」職棒隊 吳東亮首曝進度

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
吳東亮。圖／本報資料照片
吳東亮。圖／本報資料照片

台新新光金是否進軍職棒引發關注。股東會上有股東建議成立「新光獅」棒球隊。對此，董事長吳東亮說，集團內部的確有在討論、檢討這件事情，但仍須納入中長期規劃與成本考量。

台新新光金12日舉行股東會，是台新金2025年7月合併新光金後的首場股東會。

會中有一名小股東說，中信、富邦都有職棒隊，台新新光金已是國內大型金控，也可考慮成立職棒隊，甚至替球隊取名為「新光獅」，透過棒球行銷帶動信用卡、基金及保險等業務發展。

該名小股東認為，棒球是台灣國球，最能吸引年輕族群關注，若能結合集團資源推出購票優惠或異業合作，不僅有助品牌經營，也能強化客戶黏著度。

對此，吳東亮回應，集團確實有討論過職棒相關議題，但還需要時間評估，必須從中長期發展角度審慎規劃。

吳東亮坦言，職棒與職籃的經營成本差異極大，雖然自己從小就打棒球，也認同棒球的影響力，但經營職棒涉及龐大資源投入，「成本要好好計算一下」。

目前台新新光金整併後平台規模擴大，現階段仍以提升經營績效為優先，待績效表現更穩定、更清楚後，再評估相關布局。

該股東也建議，乾脆收購味全龍？對此，吳東亮強調，目前沒有買下球隊或成立新球隊的決定，台新與味全龍合作關係良好，新光人壽多年來持續冠名贊助味全龍，雙方合作相當愉快。

至於未來若真的成立球隊，是否會採用股東建議的隊名（新光獅），吳東亮則笑說「不能亂講」，強調目前仍是股東建議階段，公司尚未做出任何決策。

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