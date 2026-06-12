富邦金股東會／通過現金股利4.25元 董事改選「管中閔出任獨董」

富邦金（2881）12日召開股東會，董事長蔡明興致詞時表示，台灣受惠AI科技熱潮，推升經濟表現，2025年富邦金控稅後純益達1,209.4億元，每股純益8.37元，連續17年蟬聯台灣金融業每股獲利龍頭。合併總資產仍維持成長動能，至2025年12月底達12兆8,755億元，較2024年底成長7%，穩居國內第二大金控公司。

富邦金今年配發普通股每股現金股利4.25元，追平歷年現金股利的最高紀錄，現金股利配發率50.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。

蔡明興表示，2025年台灣經濟持續增長，加上股市熱絡，金融業獲利表現依舊亮眼，富邦金控旗下各子公司持續有傑出表現，全年稅後純益達1,209.4億元，每股純益8.37元，連續十七年位居金控業每股獲利龍頭，獲利來源主要來自富邦人壽與台北富邦銀行。富邦金控資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）分別為0.97%和12.51%。子公司台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行及富邦投信2025年全年獲利皆創下歷史新高紀錄。

蔡明興指出，富邦金控2025年4月完成富邦投信及日盛投信合併案，帶動投信資產管理規模成長，未來將持續尋求各項合作機會，除致力於提升現有海外事業營運成果，並以亞洲為重心，持續評估併購及參股機會，穩定朝向成為「亞洲一流金融機構」的目標邁進。

股東會通過營業報告案等七大報告事項、營業報告書及財務報表、盈餘分派等兩項承認事項、以及規劃辦理長期資金募集案等討論事項，並進行董事改選。

富邦金第10屆董事當選名單包括富邦金董事長蔡明興、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金副董事長曾銘宗、富邦金總經理韓蔚廷、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽副董事長蔡承儒、台北市政府財政局局長胡曉嵐、台北市政府法務局局長連堂凱，以及新任董事台北市政府社會局局長姚淑文。

獨董部分，當選名單包括前檢察局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、前花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻、交通部前部長葉匡時，以及新任台北大學法律學院教授張心悌與前臺灣大學校長管中閔。