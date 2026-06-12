快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦金股東會／通過現金股利4.25元 董事改選「管中閔出任獨董」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金12日上午召開股東會，董事長蔡明興致詞。記者戴玉翔／提供
富邦金12日上午召開股東會，董事長蔡明興致詞。記者戴玉翔／提供

富邦金（2881）12日召開股東會，董事長蔡明興致詞時表示，台灣受惠AI科技熱潮，推升經濟表現，2025年富邦金控稅後純益達1,209.4億元，每股純益8.37元，連續17年蟬聯台灣金融業每股獲利龍頭。合併總資產仍維持成長動能，至2025年12月底達12兆8,755億元，較2024年底成長7%，穩居國內第二大金控公司。

富邦金今年配發普通股每股現金股利4.25元，追平歷年現金股利的最高紀錄，現金股利配發率50.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。

蔡明興表示，2025年台灣經濟持續增長，加上股市熱絡，金融業獲利表現依舊亮眼，富邦金控旗下各子公司持續有傑出表現，全年稅後純益達1,209.4億元，每股純益8.37元，連續十七年位居金控業每股獲利龍頭，獲利來源主要來自富邦人壽與台北富邦銀行。富邦金控資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）分別為0.97%和12.51%。子公司台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行及富邦投信2025年全年獲利皆創下歷史新高紀錄。

蔡明興指出，富邦金控2025年4月完成富邦投信及日盛投信合併案，帶動投信資產管理規模成長，未來將持續尋求各項合作機會，除致力於提升現有海外事業營運成果，並以亞洲為重心，持續評估併購及參股機會，穩定朝向成為「亞洲一流金融機構」的目標邁進。

股東會通過營業報告案等七大報告事項、營業報告書及財務報表、盈餘分派等兩項承認事項、以及規劃辦理長期資金募集案等討論事項，並進行董事改選。

富邦金第10屆董事當選名單包括富邦金董事長蔡明興、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金副董事長曾銘宗、富邦金總經理韓蔚廷、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽副董事長蔡承儒、台北市政府財政局局長胡曉嵐、台北市政府法務局局長連堂凱，以及新任董事台北市政府社會局局長姚淑文。

獨董部分，當選名單包括前檢察局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、前花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻、交通部前部長葉匡時，以及新任台北大學法律學院教授張心悌與前臺灣大學校長管中閔

富邦金 獨董 股利 管中閔 股東會

延伸閱讀

金雞母太會賺！富邦金股價衝上127元 創史上新高

八方雲集股東會／董事會瘦身 副董、老臣退出 獨董首度過半

八方雲集股東會／通過配發股利12元 三大核心策略推動營運穩健成長

國泰金股東會／通過配息3.5元 今年續導入AI優化營運

相關新聞

金控超級股東會登場 台新新光金衝上30元 六月來大漲三成

12日共7家金控股東會同日登場，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、元大金（2885），其中漲勢最強的為台新新光金，盤中大漲近6%，元大金上漲逾3%，不過富邦金創高後開高走低，下跌逾2%。

「我們股價還滿低的」 富邦金衝129元創高 蔡明興：明年股利應更好

富邦金控12日召開股東常會，近期在獲利創高帶動下，股價持續走揚，早盤一度來到129元，再創歷史新高。面對股東關心股價表現及未來股利政策，富邦金董事長蔡明興表示，目前富邦金股價仍屬合理甚至偏低，而若以今年獲利表現來看，「明年的股利應會比今年要好」。

玉山金控今開股東會 整合將為今年關鍵主軸

玉山金控今日召開股東會，由董事長黃男州主持，玉山金控總經理陳茂欽對今年展望指出， 2026年全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資及家庭支出，並支撐實體經濟。

台新新光金股東會／股東催生「新光獅」職棒隊 吳東亮首曝進度

台新新光金是否進軍職棒引發關注。股東會上有股東建議成立「新光獅」棒球隊。對此，董事長吳東亮說，集團內部的確有在討論、檢討這件事情，但仍須納入中長期規劃與成本考量。

商億股東會／降低美國依賴 謝智通：明年大幅提升歐洲占比

商億-KY（8482）12日召開股東常會，董事長謝智通表示，為降低對美國單一市場的過度依賴，公司於2025年下半年積極接洽歐洲最大零售百貨商訂單，目標在2026年顯著提升非美市場營收佔比，建立更具韌性的全球銷售網絡。

富邦金股東會／通過現金股利4.25元 完成董事改選 管中閔出任獨董

富邦金（2881）12日召開股東會，董事長蔡明興致詞時表示，台灣受惠AI科技熱潮，推升經濟表現，2025年富邦金控稅後純益達1,209.4億元，每股純益8.37元，連續17年蟬聯台灣金融業每股獲利龍頭。合併總資產仍維持成長動能，至2025年12月底達12兆8,755億元，較2024年底成長7%，穩居國內第二大金控公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。