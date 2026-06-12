快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

上海商銀股東會／通過現金股利1.8元、股票股利0.1元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
上海商銀6月12日舉行股東常會，由董事長李慶言（中）、副董事長榮康信（左）、總經理郭進一（右）共同主持。圖/上海商銀提供
上海商銀6月12日舉行股東常會，由董事長李慶言（中）、副董事長榮康信（左）、總經理郭進一（右）共同主持。圖/上海商銀提供

上海商銀（5876）6月12日舉行股東常會，通過現金股利1.8元與股票股利0.1元。

上海商銀今年度股利政策採「現金搭配股票股利」策略，配發1.8元現金股利及0.1元資本公積轉增資股票股利，合計高達1.9元，創下近5年新高，盈餘分配率達62%，此舉不僅能滿足股東對現金殖利率的期待，亦能透過資本公積轉增資有序擴大股本，提升資本使用效益。

上海商銀2026年第一季個體稅後淨利歸屬母公司業主達51.1億元，年增9.52%；合併稅後淨利達65.23億元，年增10.74%。每股純益為1.05元，優於去年同期的0.96元，整體獲利表現優於市場預期。

在收益結構方面，第一季個體淨收益達88.64億元，其中低耗資本的非利息收入成效最為顯著，利息淨收益45.77億元，年增3.87%，投資淨收益27.90億元，年增15.57%，財富管理手續費達11.36億元，年增23.75%，在傳承保單與客製化理財商品的推動下，成為手續費成長的核心主力。

該公司累計前五月自結合併稅前淨利125.75億元，母公司業主稅後淨利81.71億元，每股純益已達1.68元。

上海商銀目前實收資本額為486億元，相較於其他動輒千億股本的金融同業，具備成長空間。更令人矚目的是其紮實的財務結構，該行今年第一季帳上未分配盈餘新台幣452億元，保留盈餘達1,216億元，且擁有資本公積新台幣278億元的雄厚實力，在強勁的資本結構支撐下，每股淨值高達42.98元。

展望2026年全年，上海商銀管理層抱持審慎樂觀態度，並訂定明確營運目標：全年放款成長目標5%、淨利差（NIM）目標1.25%、手續費收益成長15%。另外，香港子行將優化資金運用效率，持續提高非息收益佔比，同時積極處理不良資產，逐步降低NPL至同業水平。今年香港子行營運改善，獲利亦可望持續成長，將為母行貢獻更多收益。

股利 上海商銀 增資 股東會

延伸閱讀

八方雲集股東會／通過配發股利12元 三大核心策略推動營運穩健成長

中磊股東會／通過每股2.5元現金股利 董座王煒：積極提升電信市占

凱基金獲利／前五月調整後淨賺523億元 凱壽股市海賺近300億元

八方雲集股東會／董事會瘦身 副董、老臣退出 獨董首度過半

相關新聞

永豐餘股東會／拚當電力隱形王者祭三招 2030年綠電再增9億度

永豐餘（1907）12日召開股東會，董事長葉惠青表示，面對氣候變遷、AI快速發展及地緣政治等三大趨勢，共同核心都指向「能源問題」。永豐餘近年持續布局電力系統，強化能源韌性，並祭出「提高自發電比例、發展循環經濟綠能及建構智慧能源系統」三大策略，打造具自主供能能力的營運模式。

金控超級股東會登場 台新新光金衝上30元 六月來大漲三成

12日共7家金控股東會同日登場，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、元大金（2885），其中漲勢最強的為台新新光金，盤中大漲近6%，元大金上漲逾3%，不過富邦金創高後開高走低，下跌逾2%。

「我們股價還滿低的」 富邦金衝129元創高 蔡明興：明年股利應更好

富邦金控12日召開股東常會，近期在獲利創高帶動下，股價持續走揚，早盤一度來到129元，再創歷史新高。面對股東關心股價表現及未來股利政策，富邦金董事長蔡明興表示，目前富邦金股價仍屬合理甚至偏低，而若以今年獲利表現來看，「明年的股利應會比今年要好」。

玉山金控今開股東會 整合將為今年關鍵主軸

玉山金控今日召開股東會，由董事長黃男州主持，玉山金控總經理陳茂欽對今年展望指出， 2026年全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資及家庭支出，並支撐實體經濟。

台新新光金股東會／股東催生「新光獅」職棒隊 吳東亮首曝進度

台新新光金是否進軍職棒引發關注。股東會上有股東建議成立「新光獅」棒球隊。對此，董事長吳東亮說，集團內部的確有在討論、檢討這件事情，但仍須納入中長期規劃與成本考量。

商億股東會／降低美國依賴 謝智通：明年大幅提升歐洲占比

商億-KY（8482）12日召開股東常會，董事長謝智通表示，為降低對美國單一市場的過度依賴，公司於2025年下半年積極接洽歐洲最大零售百貨商訂單，目標在2026年顯著提升非美市場營收佔比，建立更具韌性的全球銷售網絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。