上海商銀股東會／通過現金股利1.8元、股票股利0.1元

上海商銀（5876）6月12日舉行股東常會，通過現金股利1.8元與股票股利0.1元。

上海商銀今年度股利政策採「現金搭配股票股利」策略，配發1.8元現金股利及0.1元資本公積轉增資股票股利，合計高達1.9元，創下近5年新高，盈餘分配率達62%，此舉不僅能滿足股東對現金殖利率的期待，亦能透過資本公積轉增資有序擴大股本，提升資本使用效益。

上海商銀2026年第一季個體稅後淨利歸屬母公司業主達51.1億元，年增9.52%；合併稅後淨利達65.23億元，年增10.74%。每股純益為1.05元，優於去年同期的0.96元，整體獲利表現優於市場預期。

在收益結構方面，第一季個體淨收益達88.64億元，其中低耗資本的非利息收入成效最為顯著，利息淨收益45.77億元，年增3.87%，投資淨收益27.90億元，年增15.57%，財富管理手續費達11.36億元，年增23.75%，在傳承保單與客製化理財商品的推動下，成為手續費成長的核心主力。

該公司累計前五月自結合併稅前淨利125.75億元，母公司業主稅後淨利81.71億元，每股純益已達1.68元。

上海商銀目前實收資本額為486億元，相較於其他動輒千億股本的金融同業，具備成長空間。更令人矚目的是其紮實的財務結構，該行今年第一季帳上未分配盈餘新台幣452億元，保留盈餘達1,216億元，且擁有資本公積新台幣278億元的雄厚實力，在強勁的資本結構支撐下，每股淨值高達42.98元。

展望2026年全年，上海商銀管理層抱持審慎樂觀態度，並訂定明確營運目標：全年放款成長目標5%、淨利差（NIM）目標1.25%、手續費收益成長15%。另外，香港子行將優化資金運用效率，持續提高非息收益佔比，同時積極處理不良資產，逐步降低NPL至同業水平。今年香港子行營運改善，獲利亦可望持續成長，將為母行貢獻更多收益。