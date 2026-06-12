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華城股東會／3大動能推升變壓器供不應求 董座：未來10年高度成長

經濟日報／ 記者朱曼寧/桃園即時報導

華城（1519）12日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利11元、股票股利1元，會中全面改選董事。華城董事長許邦福表示，綠能市場、台電強韌電網計畫及海外電力基礎建設外銷，已是公司三大成長動能，預期未來5至10年可維持高度成長。

許邦福指出，全球電力需求正進入新一波成長循環，其中AI產業發展對電力基礎設施需求尤為明顯。根據美國能源部預估，在《降低通膨法案》（IRA）等政策推動下，至2035年美國境內區域輸電線路需求將增加64%，跨區域輸電容量更將提升114%，帶動變壓器需求年複合成長率達7%至8%。

此外，美國總統川普去年簽署行政命令成立「國家能源主導委員會（National Energy Dominance Council）」，加速石油與天然氣開發，以支應AI產業龐大的用電需求，進一步推升電力設備市場需求。

許邦福表示，目前全球變壓器及相關電力設備市場仍處於供不應求狀態，雖然歐美主要廠商陸續啟動擴產計畫，但由於電力建設需求遍及全球，預估未來5至10年市場仍將維持高度成長態勢。

為因應龐大訂單需求，華城近年積極擴廠，在產能方面，許邦福表示，2025年增建第4座電力變壓器廠，已於今年1月完成，除可提升整體產能外，也將11kV至500kV完整產品線依電壓等級進行最佳化配置，提高生產效率與交貨能力，滿足不同容量及電壓等級客戶需求。

財報 美國 華城 股東會

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