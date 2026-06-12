快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金股東會／通過配息3.5元 今年續導入AI優化營運

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控董事長蔡宏圖12日於2026年股東常會致詞。記者黃于庭／攝影
國泰金控董事長蔡宏圖12日於2026年股東常會致詞。記者黃于庭／攝影

國泰金控今（12）日舉辦2026年股東常會，總經理李長庚報告2025年度營運狀況指出，去年度全球市場環境受到關稅戰和資本市場波動影響，但國泰金控仍繳出不錯的成績，合併稅後盈餘1,076.3億元，每股盈餘（EPS）7.06元；股東會同時通過2025年度盈餘分派案，分派特別股股息37.01億元，每股普通股擬分派現金股利3.5元，合計配發513.42億元。展望2026年，國泰金將持續導入AI優化營運，創造更好的永續韌性。

李長庚指出，去年度各子公司的核心業務動能強勁，包括銀行、產險和證券的稅後盈餘都創歷史新高。國泰人壽方面，持續以價值導向的商品策略，推動了健康險全外溢布局健康生態圈，保費收入業界第一；國泰世華銀行方面，合併稅後盈餘連續五年創新高，在存款、放款業務動能上都相當好，特別是近年持續做數位創新，希望能夠打造一站式個人化金融體驗，持續優化數位平台。

在國泰證券方面，隨著台股屢創新高，台股經紀市占率再創新高，複委託業務連續十年市占率第一；國泰產險也積極進行數位轉型，簽單保費穩定成長，市占率為業界第二；國泰投信目前正在積極打造集團第三大獲利引擎的資產管理平台，資產管理規模達2.4兆元。

李長庚說，國泰金控也持續深化銀行與保險的海外市場布局，銀行最主要強化的是在地化的經營，數位轉型綠色金融為主，同時申請了東京東京分行跟福岡出張所，目前積極籌備；保險則強化數位轉型，希望將台灣的經驗帶到海外，也持續精進資產負債管理，希望能夠打造更好的保險服務。

國泰金控持續透過數位、數據與技術驅動成長，集團數位用戶超過985萬人，領先業界發展生成式AI技術框架2.0（GAIA 2.0）與雲端優先策略，全面深化集團多元AI應用、科技治理與風險管理，並透過點數生態圈積極提升應用場景和新商機。

國泰人壽提升客戶個人化體驗，應用AI與數據優化核保、理賠營運與行銷流程，提升風控能力及營運效率。國泰世華數位品牌CUBE提供極致個人化體驗，整合生成式AI打造升級版智能助理阿發及對話式功能搜尋。國泰產險以AI、跨界及體驗，重塑保險經營模式，業界首創CarTech智能車險加值服務，提升風險辨識能力。國泰證券領先業界定期定額股息再投資，一鍵設定放大客戶資產增長，共24萬名客戶申辦。國泰投信導入開戶全流程數位化，提供客戶即時開戶驗證、授權扣款的創新體驗。

國泰金控持續發展點數生態圈，透過「小樹點」串聯異業場景、金融產品、數位平臺等，如國泰世華CUBE卡結合國泰優惠App擴大點數消費場域、點數折抵國泰產險及國泰人壽保費、國泰證券點數申購定期定額等，藉由點數跨場域的整合，累積更多數據，強化客戶洞察，進而提升客戶黏著度與長期價值。

永續方面，國泰金控持續用健康、氣候、培力等三個永續主軸來推動各項永續的活動，經過這些年的努力，也獲得國內外各個機構的肯定，國泰金融代表是唯一台灣的金融機構，連續3年在聯合國氣候峰會的藍區舉辦論壇為台灣發聲。

展望2026年，全球經濟持續成長，AI發展進程、各國貿易政策、地緣政治及主要央行貨幣政策等不確定性仍存。面對快速變化的市場，國泰金控將審慎應對風險與挑戰，運用金融科技賦能創新發展，厚植永續韌性，以穩健的基礎持續努力締造佳績，朝「亞太地區最佳金融機構」願景邁進。

國泰金 國泰人壽 普通股 股東會

延伸閱讀

國泰金獲利／前五月調整後逾1,250億元創新高 EPS 4.07元

中信金今股東會揭露四大營運方向 將以併購擴大證券市占率

國泰金持續站穩百元大關 盤中股價最高逆勢上漲1.6%

桓鼎營收／前五月達14.02億元 年增5.6％

相關新聞

永豐餘股東會／拚當電力隱形王者祭三招 2030年綠電再增9億度

永豐餘（1907）12日召開股東會，董事長葉惠青表示，面對氣候變遷、AI快速發展及地緣政治等三大趨勢，共同核心都指向「能源問題」。永豐餘近年持續布局電力系統，強化能源韌性，並祭出「提高自發電比例、發展循環經濟綠能及建構智慧能源系統」三大策略，打造具自主供能能力的營運模式。

金控超級股東會登場 台新新光金衝上30元 六月來大漲三成

12日共7家金控股東會同日登場，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、元大金（2885），其中漲勢最強的為台新新光金，盤中大漲近6%，元大金上漲逾3%，不過富邦金創高後開高走低，下跌逾2%。

「我們股價還滿低的」 富邦金衝129元創高 蔡明興：明年股利應更好

富邦金控12日召開股東常會，近期在獲利創高帶動下，股價持續走揚，早盤一度來到129元，再創歷史新高。面對股東關心股價表現及未來股利政策，富邦金董事長蔡明興表示，目前富邦金股價仍屬合理甚至偏低，而若以今年獲利表現來看，「明年的股利應會比今年要好」。

玉山金控今開股東會 整合將為今年關鍵主軸

玉山金控今日召開股東會，由董事長黃男州主持，玉山金控總經理陳茂欽對今年展望指出， 2026年全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資及家庭支出，並支撐實體經濟。

台新新光金股東會／股東催生「新光獅」職棒隊 吳東亮首曝進度

台新新光金是否進軍職棒引發關注。股東會上有股東建議成立「新光獅」棒球隊。對此，董事長吳東亮說，集團內部的確有在討論、檢討這件事情，但仍須納入中長期規劃與成本考量。

商億股東會／降低美國依賴 謝智通：明年大幅提升歐洲占比

商億-KY（8482）12日召開股東常會，董事長謝智通表示，為降低對美國單一市場的過度依賴，公司於2025年下半年積極接洽歐洲最大零售百貨商訂單，目標在2026年顯著提升非美市場營收佔比，建立更具韌性的全球銷售網絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。