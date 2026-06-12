國泰金股東會／通過配息3.5元 今年續導入AI優化營運

國泰金控今（12）日舉辦2026年股東常會，總經理李長庚報告2025年度營運狀況指出，去年度全球市場環境受到關稅戰和資本市場波動影響，但國泰金控仍繳出不錯的成績，合併稅後盈餘1,076.3億元，每股盈餘（EPS）7.06元；股東會同時通過2025年度盈餘分派案，分派特別股股息37.01億元，每股普通股擬分派現金股利3.5元，合計配發513.42億元。展望2026年，國泰金將持續導入AI優化營運，創造更好的永續韌性。

李長庚指出，去年度各子公司的核心業務動能強勁，包括銀行、產險和證券的稅後盈餘都創歷史新高。國泰人壽方面，持續以價值導向的商品策略，推動了健康險全外溢布局健康生態圈，保費收入業界第一；國泰世華銀行方面，合併稅後盈餘連續五年創新高，在存款、放款業務動能上都相當好，特別是近年持續做數位創新，希望能夠打造一站式個人化金融體驗，持續優化數位平台。

在國泰證券方面，隨著台股屢創新高，台股經紀市占率再創新高，複委託業務連續十年市占率第一；國泰產險也積極進行數位轉型，簽單保費穩定成長，市占率為業界第二；國泰投信目前正在積極打造集團第三大獲利引擎的資產管理平台，資產管理規模達2.4兆元。

李長庚說，國泰金控也持續深化銀行與保險的海外市場布局，銀行最主要強化的是在地化的經營，數位轉型綠色金融為主，同時申請了東京東京分行跟福岡出張所，目前積極籌備；保險則強化數位轉型，希望將台灣的經驗帶到海外，也持續精進資產負債管理，希望能夠打造更好的保險服務。

國泰金控持續透過數位、數據與技術驅動成長，集團數位用戶超過985萬人，領先業界發展生成式AI技術框架2.0（GAIA 2.0）與雲端優先策略，全面深化集團多元AI應用、科技治理與風險管理，並透過點數生態圈積極提升應用場景和新商機。

國泰人壽提升客戶個人化體驗，應用AI與數據優化核保、理賠營運與行銷流程，提升風控能力及營運效率。國泰世華數位品牌CUBE提供極致個人化體驗，整合生成式AI打造升級版智能助理阿發及對話式功能搜尋。國泰產險以AI、跨界及體驗，重塑保險經營模式，業界首創CarTech智能車險加值服務，提升風險辨識能力。國泰證券領先業界定期定額股息再投資，一鍵設定放大客戶資產增長，共24萬名客戶申辦。國泰投信導入開戶全流程數位化，提供客戶即時開戶驗證、授權扣款的創新體驗。

國泰金控持續發展點數生態圈，透過「小樹點」串聯異業場景、金融產品、數位平臺等，如國泰世華CUBE卡結合國泰優惠App擴大點數消費場域、點數折抵國泰產險及國泰人壽保費、國泰證券點數申購定期定額等，藉由點數跨場域的整合，累積更多數據，強化客戶洞察，進而提升客戶黏著度與長期價值。

永續方面，國泰金控持續用健康、氣候、培力等三個永續主軸來推動各項永續的活動，經過這些年的努力，也獲得國內外各個機構的肯定，國泰金融代表是唯一台灣的金融機構，連續3年在聯合國氣候峰會的藍區舉辦論壇為台灣發聲。

展望2026年，全球經濟持續成長，AI發展進程、各國貿易政策、地緣政治及主要央行貨幣政策等不確定性仍存。面對快速變化的市場，國泰金控將審慎應對風險與挑戰，運用金融科技賦能創新發展，厚植永續韌性，以穩健的基礎持續努力締造佳績，朝「亞太地區最佳金融機構」願景邁進。