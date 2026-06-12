永豐餘股東會／造紙廠變隱形發電廠 葉惠青揭能源布局新進度

永豐餘（1907）12日舉辦股東會，董事長葉惠青表示，能源已不再只是成本議題，而是企業競爭力與國家安全關鍵。永豐餘近年持續強化低碳能源布局，目前台灣廠區平均自發電比例已接近六成，部分廠區更達八成，未來將持續深化生質綠電、儲能與虛擬電廠布局。

永豐餘股東會通過去年年報，全年合併營收736.43億元，投資收益30.02億元，年成長20%；歸屬母公司淨利19.74億元，每股稅後盈餘(EPS)1.19元，年成長21.4%。董事會並通過每股配發現金股利1元，配發率84%，連續九年配發現金股利。

葉惠青表示，面對全球減碳趨勢、地緣政治風險及AI產業發展帶來的能源需求挑戰，能源韌性不僅是企業營運重要護城河，更是國家能源安全防護網。永豐餘長期投入循環經濟發展，建立了一套具彈性的分散式低碳能源管理模式，透過自發電、生質綠電及智慧能源三個方向，降低對化石燃料的依賴，強化廠區自身的供電韌性。

首先，提高自發電比例，永豐餘廠區設有自發電系統，台灣廠區平均自發電比例近六成，部分廠區最高可達到逾八成電力自足，能有效支援廠區主要用電需求，降低對外部供電的依賴。

其次、發展生質綠電，永豐餘的沼氣發電系統，除了處理廠內高濃度COD製程水，也可消化外部食品污泥、水肥、廚餘等有機廢棄物轉廢為綠能；另外，啟動全臺最大規模的木質素生質能發電改建計畫，提升整體發電效率後，年發電量將倍增為3.6億度；同時，逐步提高木質料替代煤炭的比例，例如將報廢大型木製家具等資源化，製成燃料棒作為替代燃料，降低工廠碳排放。

第三、導入智慧能源系統：永豐餘導入表後儲能、微電網與虛擬電廠等智慧能源技術，有效率整合調配不同來源電力。永豐餘的智慧能源系統不只服務自身工廠，也能回應整體電網需求。廠區可透過台電電力交易平台，在大電網用電吃緊時，調整自身用電或釋出彈性資源，協助減輕電網壓力；虛擬電廠服務則可透過整合不同地點的分散式能源與用電彈性，提供電網調度服務，不只促進工廠自身的電力韌性，同時提升電網穩定性與可靠度。

展望2026年，永豐餘將逐步建立並強化具彈性的分散式低碳能源管理模式，提高能源自主能力與供電穩定性，在台灣能源轉型與電網韌性建設中扮演更積極的角色。