快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐餘股東會／造紙廠變隱形發電廠 葉惠青揭能源布局新進度

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘股東會由董事長葉惠青主持。嚴雅芳/攝影
永豐餘股東會由董事長葉惠青主持。嚴雅芳/攝影

永豐餘（1907）12日舉辦股東會，董事長葉惠青表示，能源已不再只是成本議題，而是企業競爭力與國家安全關鍵。永豐餘近年持續強化低碳能源布局，目前台灣廠區平均自發電比例已接近六成，部分廠區更達八成，未來將持續深化生質綠電、儲能與虛擬電廠布局。

永豐餘股東會通過去年年報，全年合併營收736.43億元，投資收益30.02億元，年成長20%；歸屬母公司淨利19.74億元，每股稅後盈餘(EPS)1.19元，年成長21.4%。董事會並通過每股配發現金股利1元，配發率84%，連續九年配發現金股利。

葉惠青表示，面對全球減碳趨勢、地緣政治風險及AI產業發展帶來的能源需求挑戰，能源韌性不僅是企業營運重要護城河，更是國家能源安全防護網。永豐餘長期投入循環經濟發展，建立了一套具彈性的分散式低碳能源管理模式，透過自發電、生質綠電及智慧能源三個方向，降低對化石燃料的依賴，強化廠區自身的供電韌性。

首先，提高自發電比例，永豐餘廠區設有自發電系統，台灣廠區平均自發電比例近六成，部分廠區最高可達到逾八成電力自足，能有效支援廠區主要用電需求，降低對外部供電的依賴。

其次、發展生質綠電，永豐餘的沼氣發電系統，除了處理廠內高濃度COD製程水，也可消化外部食品污泥、水肥、廚餘等有機廢棄物轉廢為綠能；另外，啟動全臺最大規模的木質素生質能發電改建計畫，提升整體發電效率後，年發電量將倍增為3.6億度；同時，逐步提高木質料替代煤炭的比例，例如將報廢大型木製家具等資源化，製成燃料棒作為替代燃料，降低工廠碳排放。

第三、導入智慧能源系統：永豐餘導入表後儲能、微電網與虛擬電廠等智慧能源技術，有效率整合調配不同來源電力。永豐餘的智慧能源系統不只服務自身工廠，也能回應整體電網需求。廠區可透過台電電力交易平台，在大電網用電吃緊時，調整自身用電或釋出彈性資源，協助減輕電網壓力；虛擬電廠服務則可透過整合不同地點的分散式能源與用電彈性，提供電網調度服務，不只促進工廠自身的電力韌性，同時提升電網穩定性與可靠度。

展望2026年，永豐餘將逐步建立並強化具彈性的分散式低碳能源管理模式，提高能源自主能力與供電穩定性，在台灣能源轉型與電網韌性建設中扮演更積極的角色。

永豐餘 綠電 EPS 股東會

延伸閱讀

智慧電網商機湧現！兆豐金布局智慧電網投融資 攜手產業邁向能源轉型

亞力股東會／AI 帶旺重電需求 今年半導體訂單成長30％

00899近月大漲11.32%稱霸！黃仁勳離台直言「AI盡頭是電力」…點名穩定能源是基礎

新建物屋頂新設光電板須納入一體化設計 強化建物結構與用電韌性

相關新聞

永豐餘股東會／拚當電力隱形王者祭三招 2030年綠電再增9億度

永豐餘（1907）12日召開股東會，董事長葉惠青表示，面對氣候變遷、AI快速發展及地緣政治等三大趨勢，共同核心都指向「能源問題」。永豐餘近年持續布局電力系統，強化能源韌性，並祭出「提高自發電比例、發展循環經濟綠能及建構智慧能源系統」三大策略，打造具自主供能能力的營運模式。

金控超級股東會登場 台新新光金衝上30元 六月來大漲三成

12日共7家金控股東會同日登場，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、元大金（2885），其中漲勢最強的為台新新光金，盤中大漲近6%，元大金上漲逾3%，不過富邦金創高後開高走低，下跌逾2%。

「我們股價還滿低的」 富邦金衝129元創高 蔡明興：明年股利應更好

富邦金控12日召開股東常會，近期在獲利創高帶動下，股價持續走揚，早盤一度來到129元，再創歷史新高。面對股東關心股價表現及未來股利政策，富邦金董事長蔡明興表示，目前富邦金股價仍屬合理甚至偏低，而若以今年獲利表現來看，「明年的股利應會比今年要好」。

玉山金控今開股東會 整合將為今年關鍵主軸

玉山金控今日召開股東會，由董事長黃男州主持，玉山金控總經理陳茂欽對今年展望指出， 2026年全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資及家庭支出，並支撐實體經濟。

台新新光金股東會／股東催生「新光獅」職棒隊 吳東亮首曝進度

台新新光金是否進軍職棒引發關注。股東會上有股東建議成立「新光獅」棒球隊。對此，董事長吳東亮說，集團內部的確有在討論、檢討這件事情，但仍須納入中長期規劃與成本考量。

商億股東會／降低美國依賴 謝智通：明年大幅提升歐洲占比

商億-KY（8482）12日召開股東常會，董事長謝智通表示，為降低對美國單一市場的過度依賴，公司於2025年下半年積極接洽歐洲最大零售百貨商訂單，目標在2026年顯著提升非美市場營收佔比，建立更具韌性的全球銷售網絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。