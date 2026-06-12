中信金今股東會揭露四大營運方向 將以併購擴大證券市占率

中信金控今日舉行股東常會，總經理高麗雪在股東會上指出今年中信金的四大營運方向，並回應股東提問指出，在AI產業帶動下台股火熱，中信證券市占率從1%增至1.5%，市占雖仍小但業務成長量在同業之間已算高，未來會持續關注市場變化找尋適合的併購標的，此外也將強化銀行與證券的合作，推動更多銀證櫃台的聯營，未來證券的發展，自身的成長與找尋併購對象，將雙軌並進。

高麗雪指出，除了持續精進中信銀行核心業務競爭力、強化台壽的獲利基礎之外，中信金也將強化投資事業布局，打造穩定收益與多元獲利模式，並且運用數位科技來打造創新服務。對於中信銀行在淨零碳排相關業務的成果，她則指出，目前中信銀行永續相關的授信占總授信比重約22.9%，議合比重超過50%，而目前的高碳排餘額占全體授信比重已降至30.5%。

高麗雪指出，將優化跨境整合服務以滿足高資產客群境內外理財需求，同時積極開發非台商客群、運用多元化產品組合、客製化能力及專業團隊提供差異化服務。其中在全球供應鏈移轉趨勢下，中信銀行將積極布局美國、日本兩地市場及跨境平台協作，掌握台商海外投資與在地供應鏈金融商機，串連海外分子行滿足企業客戶海外投資與在地供應鏈的金融需求，並且對於海外個人金融業務採取不同市場因地制宜發展差異化商業模式。

對於台灣人壽的投資，高麗雪表示，將持續優化資產負債管理，擴大投資組合範疇及強化投資操作能力，以提升公司獲利動能，並且提升經常性收益、持續強化核心持股、開發拓展國內專案運用投資及持續增加高收益不動產新案。

對於強化投資事業布局，打造穩定收益與多元獲利模式，高麗雪表示，包括中信證券將持續提升客戶投資體驗，建置更完整的產品線，且中信投信在產品及銷售面將朝向策略式布局，以ETF、越南及多重資產系列基金為核心，透過整合內外資源強化主動投資能力，並著重強化中信投信資產結構，創新高毛利產品設計，及掌握現有產品的散眾化經營，且將開辦受委任境外私募基金、及未具證商品於國內銷售與諮詢業務，對接財管2.0及亞洲資產管理中心業務發展的產品需求。 中信創投也將持續深化私募基金管理業務，推動具前瞻性與主題性的創投基金成立，藉以穩定增加管理費收入，並創造未來績效分紅的成長動能。

對於中國信託的AI專責團隊，高麗雪表示，將致力於推動AI技術研發與跨部門應用，聚焦機器 學習、電腦視覺跟自然語言處理等三大領域，同時建立完整的AI治理框架， 涵蓋開發、合規與品質三大支柱，打造高效、安全的數位金融生態。在研發與導入策略上，中信金控也將採取科技協盟與自主研發雙軌並進，一方面借重科技巨頭的技術力量，加速科技應用快速落地，另一方面持續投入自主研發，建置具備彈性架構的AI平台，以確保技術可持續迭代。中信金控也將持續推進智能化轉型工程，以AI為核心引擎打造「AI-powered Bank」，並將AI應用部署聚焦於「提升客戶體驗」、「促進流程效率」與「強化風險控管」三大面向。