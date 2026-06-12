中信金股東會／通過配發2.5元現金股利 創歷史新高

中信金（2891）今年股東會首度在南港漢來飯店舉行，今股東會通過配發普通股現金股利2.5元，創歷史新高。

今股東會亦通過員工酬勞共7958萬9944元，其中八成分派基層員工，共6,367萬1,955元；另董事酬勞金額為5億2,529萬3628元。

另為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，並鼓勵員工長期持股，與公司共享盈餘成果，股東會通過發行限制員工權利新股，以不超過普通股50,000仟股。

實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東常會及主管機關核准後另提董事會決議之。該新股發放對每股獲利稀釋僅0.005~0.025之間。

中信金董事長顏文隆表示，在穩健經營策略引領下，中信金114年度稅後純益806億元，再創新高，較前一年度成長12%，普通股淨值報酬率(ROE)16.88%、每股稅後純益(EPS)為4.08元，連續三年締造金控獲利新高，穩居臺灣金融業領先地位。

中信金總經理高麗雪表示，115年度前5月，中信金稅後純益348億元，年增41%，EPS達1.78元亦創歷史同期新高。