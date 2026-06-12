國泰金控股東會／蔡宏圖：密切關注各國升息震盪與 AI 助攻台股發展

國泰金控（2882）12日舉行2026年股東常會，董事長蔡宏圖致詞時指出，國泰金今年前五月累計調整後獲利1,250億元，已超越去年全年水準。談及宏觀經濟，他說，今年以來外部環境複雜，地緣政治變化、戰爭延續及全球通膨數據走高，使利率走勢升溫，多國已宣布升息，資本市場也因此出現震盪，所幸AI相關應用持續增加，帶動台股熱絡，國泰金控很重視股市發展，將持續關注。

蔡宏圖表示，近年來全球市場可說是歷經了各種的情況，所幸去年度國泰金控在全體的員工的努力、股東的支持之下，國泰金控也繳出相當不錯的成績，而今年以來，又是非常複雜的年度，每年都會發生無法想像的事情在世界各地發生，從俄烏戰爭發生以來，今年2月底、3月初美國又對伊朗發動攻擊，拖到現在還沒有要結束的跡象，導致石油能源和原物料等價格波動，各國通膨數字與市場預期一樣提高很多，導致利率蠢蠢欲動。

蔡宏圖說，截至目前部分國家已經宣布調升利息，要持續觀察資本市場因此引起的震盪，所幸今年AI相關科技進展快速，增加不少實際應用的具體方式，且台灣股市可說是全球表現亮麗的股市，多數由科技成份股帶動，傳產增長有限，作為投資機構，國泰金控非常重視股市的發展。

國泰金控今年前五月累計稅後純益達599.3億元，每股盈餘（EPS）4.07元，加計FVOCI股票處分利益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，超越2025年全年獲利表現。蔡宏圖說，感謝員工和股東的支持，讓國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信和創投等子公司繳出亮麗成績單。