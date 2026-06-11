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看好本業獲利逐季回升 法人調高東陽投資評等及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

東陽（1319）雖然目前處於淡季，但客戶庫存偏低，法人預期，進入旺季後拉貨需求有望轉強，本業獲利將逐季回升，明年售後維修（AM）業務重拾過往穩健增速，調高投資評等至「買進」，並上修目標價逾四成。

投顧法人分析，東陽5月AM、OEM業務同步較前一月下滑，但因去年第2季匯兌損失較多，獲利比較基期超低，預期今年第2季年增率將增速至七成以上。

美國聯邦公報正式公布台美投資MOU所載明的非半導體232條款關稅優惠措施，其中，汽車零組件廠相關產品平均稅率將從原先26.7%降到15%，新制自今年5月1日起回溯生效。

法人表示，此政策調整對汽車AM族群最為有利，主因在於外銷業務對美國市場高度依賴，營收比重超過五成，且先前受汽車關稅擊衝最大，東陽外銷業務關稅由客戶負擔，在稅率議題正式確定後，客戶有望恢復正常拉貨動能，甚至出現補庫存需求，利於後期營運改善。

關稅 東陽 美國

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