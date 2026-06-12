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華安子公司 源華智醫2027年登興櫃

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

華安（6657）昨（11）日舉行法說會，由董事長陳翰民主持。該公司表示，旗下新藥已陸續進入中後期臨床的價值收割期，今年將以積極拓展全球授權為核心營運目標。此外，全資持股的子公司源華智醫也有IPO規畫，目標明年登錄興櫃。

陳翰民表示，華安旗下新藥，已陸續進入中後期臨床的價值收割期，今年將以積極拓展全球授權為核心營運目標。此外，全資持股的子公司源華智醫的AI藥物開發進展優於預期，並於國際大會嶄露頭角，目前已有IPO規劃。華安表示，未來除有子公司業績挹注，並透過傳統新藥研發與先進AI科技「乾濕結合（Dry Lab & Wet Lab）」的雙軌並進模式，增強國際競爭力，該公司對未來兩年營運展望持樂觀態度。

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