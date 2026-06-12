鳳凰拚業績 強攻三大市場

鳳凰（5706）總經理卞傑民昨（11）日表示，高端旅遊及企業獎勵旅遊需求持續升溫，南極包船、北極遊輪等高價產品銷售表現亮眼，公司5月也完成企業千人赴日獎勵旅遊團。鳳凰將持續聚焦高端旅遊、郵輪產品及獎勵旅遊三大市場，作為後續成長動能來源。

鳳凰昨日召開法說會。卞傑民指出，疫後旅遊市場雖持續復甦，但過去由解封帶動的「疫後紅利」已逐步淡化，旅遊業正回到產品力與獲利結構競爭階段。此外，2月底中東戰爭爆發後，對旅遊市場帶來短期干擾，其中長線旅遊影響較為明顯。不過郵輪市場維持穩健成長，尤其短線航程受惠價格相對穩定及暑期需求支撐，持續吸引家庭及親子客群。

看好高端旅遊需求持續升溫，鳳凰近年持續深化高端產品布局，除歐洲河輪外，也積極推廣極光旅遊及南北極遊輪等高單價產品。卞傑民表示，公司透過舉辦行程發表會、參與大型旅展及強化社群媒體行銷等方式拓展客源，其中2026年南極包船產品已全數完銷，2027年北極遊輪產品銷售表現也相當亮眼。

郵輪旅遊方面，鳳凰持續推動基隆及高雄母港東北亞包船航程，目前主力銷售產品包括MSC榮耀號、歌詩達郵輪及麗星郵輪，市場反應熱烈。此外，公司也積極擴大Flight Cruise（機加船）產品布局，涵蓋歐洲、美加及東南亞等熱門旅遊目的地，希望藉由結合航空與郵輪行程，提供旅客更多元選擇。

企業獎勵旅遊也成為重要成長引擎。

卞傑民表示，疫後企業獎勵旅遊需求明顯回溫，無論預算規模或參與人數均較過去增加，鳳凰今年5月剛完成企業千人赴日獎勵旅遊專案，目前各區域市場需求仍相當強勁，將持續爭取大型企業團體訂單，挹注後續營運動能。

在數位轉型方面，鳳凰近年積極導入AI工具提升服務效率，包括推出可將十天行程重點濃縮為語音內容的「聽行程」服務，並運用AI自動生成旅遊地圖及進行數據分析，以縮短產品上架時間並優化消費者體驗。