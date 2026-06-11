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凱基金獲利／前五月調整後淨賺523億元 凱壽股市海賺近300億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

凱基金控（2883）11日公布5月自結財務數據，單月稅後獲利為新台幣47.43億元，年度累計稅後獲利223.3億元，每股盈餘1.32元。旗下凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益。若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控5月稅後獲利為148.72億元，前五月累計獲利523.29億元，換算每股獲利為3.09元，單月與累計獲利均創下歷史新高。

基金控表示，5月台股加權指數及成交量能再創新高，帶動集團旗下證券、銀行、壽險等業務動能全面走強，整體營運表現亮眼。FVOCI股票處分利益主要來自凱基人壽掌握市場脈動，5月已實現股票處分利益約101億元，累計前五月共計近300億元，該獲利雖不包含在當期獲利，但直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。

銀行業務方面，受惠於存放款規模穩健擴張，推升淨利息收益表現，財富管理帶動手續費收入成長，成為獲利成長的主要引擎。凱基銀行5月稅後獲利7.10億元，年度累計稅後獲利35.9億元，較去年同期成長30%，展現穩健成長力道。

證券業務則在台股交易熱絡帶動下，經紀暨財富管理、自營、承銷等業務皆有獲利貢獻。凱基證券5月稅後淨利31.5億元；年度累計稅後獲利129.06億元，續創同期新高，亦較去年同期大幅成長377%。

壽險業務方面，凱基人壽在新契約銷售動能挹注下，5月新契約保費收入115億元、較相較去年5月成長達126%，創近五年單月新高；累計前五月新契約保費收入達459億元，較去年同期成長48%。其中，傳統型外幣保單及投資型商品仍為銷售主力，前五月業績分別較去年同期成長43%及315%。投資方面，凱基人壽採取審慎靈活的資產配置策略，掌握市場契機，推升投資收益表現。5月份稅後獲利16.02億元，前五月累計稅後獲利76.87億元；若加計FVOCI股票處分利益，單月調整後獲利117.32億元，創今年以來單月新高，前五月累計調整後獲利已達373.9億元。

展望未來，凱基金控將持續優化財務結構，深化「ONE KGI」集團發展策略，強化各子公司核心競爭力，推動集團整體獲利成長。透過壽險、銀行與證券三大引擎的穩健成長與資源整合，兼顧風險控管與永續經營，厚植營運動能，為股東創造穩健且具韌性的成長價值。

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