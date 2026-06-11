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台新新光金獲利／前五月大賺348億元 續創歷史新高EPS 1.36元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控（2887）11日公布5月自結稅後純益約60.3億元，較去年同期成長977%；累計前五月稅後純益為348.8億元，較去年同期成長432%，每股稅後純益（EPS）為1.36元，續創歷史新高。圖／台新新光金提供
台新新光金控（2887）11日公布5月自結稅後純益約60.3億元，較去年同期成長977%；累計前五月稅後純益為348.8億元，較去年同期成長432%，每股稅後純益（EPS）為1.36元，續創歷史新高。圖／台新新光金提供

台新新光金控（2887）11日公布5月自結稅後純益約60.3億元，較去年同期成長977%；累計前五月稅後純益為348.8億元，較去年同期成長432%，每股稅後純益（EPS）為1.36元，續創歷史新高。

子公司台新銀行5月稅後純益20.1億元，累計稅後純益為100.9億元，較去年同期增加22%，獲利續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長。截至5月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為928%，資產品質維持穩健。

新光銀行5月稅後純益7.6億元，累計稅後純益38.1億元，獲利續創歷年同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長29%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。另資產品質方面持續維持穩健，至5月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為993%。

新光人壽5月合併稅後純益24.6億元，累計稅後純益176.4億元。在CSM獲利效益的穩定釋放與經常性投資收益的雙重護航下，公司營運維持穩健擴張。未來仍以提高經常性收益為核心目標，並深化資產負債匹配與資金調度彈性，以穩健的步伐因應市場波動。鑑於5月大盤持續走升，適時實現OCI股票資本利得，持續貢獻未分配盈餘。保險業務動能仍維持強勁，前五月FYP達565億，年成長53%。

台新證券5月稅後純益11.6億元，合併元富證券今年1月1日至4月5日獲利則累計稅後純益達63.2億元，創歷年同期新高，主要是因自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分及評價利益增加，與經紀手續費收入增加。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號（IFRS 3, 企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

台新新光金 新光金控 台新銀行

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