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華安法說會／新藥陸續進入臨床中後期 子公司源華智醫規畫 IPO

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

華安（6657）11日舉行法說會，由董事長陳翰民主持。該公司表示，旗下新藥已陸續進入中後期臨床的價值收割期，今年將以積極拓展全球授權為核心營運目標。此外，全資持股的子公司源華智醫，目前也有IPO規畫。

陳翰民表示，華安旗下新藥，已陸續進入中後期臨床的價值收割期，今年將以積極拓展全球授權為核心營運目標。此外，全資持股的子公司源華智醫的AI藥物開發進展優於預期，並於國際大會嶄露頭角，目前已有IPO規劃。華安表示，未來除有子公司業績挹注，並透過傳統新藥研發與先進AI科技「乾濕結合（Dry Lab & Wet Lab）」的雙軌並進模式，增強國際競爭力，該公司對未來兩年營運展望持樂觀態度。

陳翰民指出，隨著開發中新藥進入中後期臨床，安全性與初步療效皆獲初步驗證，挾獨特機轉與未滿足醫療需求等優勢，已具備高度的授權潛力。

在核心新藥進度方面，治療糖尿病足潰瘍新藥F703DFU為現階段推進重點。目前該藥在美國及台灣的三期臨床試驗收案人數已超過半數，公司正著手準備向美國FDA提交期中分析資料，預計今年底前可進行期中分析。由於該適應症存在龐大的未滿足醫療需求，已有數家指標性國際藥廠密切接觸；一旦期中分析結果達標，將成為華安在國際談判桌上最具分量的籌碼，授權價值也將顯著躍升。

其餘產品線亦穩步推進：治療巴金森氏症口服新藥F705PD已完成一期臨床試驗，數據顯示出優異的安全性與耐受性，並觀察到細胞內ATP能量提升、具延緩疾病惡化進程之潛力，現已吸引多家國際大廠主動接觸洽談，公司近期將向美國FDA遞交二期臨床試驗申請（IND）以加速國際藥廠授權進度。

遺傳性表皮分解性水皰症（俗稱泡泡龍）乳膏新藥F703EB，正於美國與台灣展開二期臨床試驗，預計召募24位病患即可完成收案，該藥已取得美國FDA、歐盟EMA孤兒藥資格認定（ODD），以及美國FDA罕見兒科疾病認定（RPD），未來可依循相關法規積極爭取及早上市，目前同步洽談授權中。此外，已完成美、台二期臨床試驗的異常性落髮外用液劑新藥F701，也正與國際大藥廠及全球藥妝龍頭洽談技術授權與商業化合作，可望加速為公司帶入相關里程碑金與權利金收益。

子公司方面，陳翰民指出，由華安100%持股的源華智醫，今年在科技與生技跨界融合上表現突出。不僅於 NVIDIA GTC 大會入選研究海報前八名，更獲邀於 GTC Taipei 發表「AI for Science」專題演講。源華智醫首創生技界「ARM 模式」，專注於醫學智慧財產權（IP）與專利的早期開發，並透過授權國際藥廠開創全球藥業的新興商業模式。為加速發展，源華智醫已擬定 IPO 規劃，預計最快於今年下半年進行釋股融資，並於明年正式登錄興櫃。

展望未來，陳翰民強調，由源華智醫負責前期的AI大數據藥物篩選（Dry Lab）與開發，再由華安接續進行後端的生化與臨床試驗驗證（Wet Lab），此策略將能大幅縮短新藥開發周期並降低研發成本。同時，源華智醫亦能獨立向外尋求授權（License-out）與共同研發機會，將技術領先轉化為多元化的營收來源。

法說會 藥品

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