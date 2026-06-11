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中信金獲利／前五月347億元、EPS 1.78元 再創同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金旗下子公司中國信託商業銀行5月份放款及財富管理業務動能維持強勁，單月稅後獲利為60.40億元。記者余承翰／攝影
中信金旗下子公司中國信託商業銀行5月份放款及財富管理業務動能維持強勁，單月稅後獲利為60.40億元。記者余承翰／攝影

中信金（2891）公告2026年5月份自結盈餘，單月稅後盈餘62.91億元，累計前五月合併稅後盈餘347.90億元，創下歷年同期新高記錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.78元。

中信金旗下子公司中國信託商業銀行5月份放款及財富管理業務動能維持強勁，單月稅後獲利為60.40億元。累計前五月稅後獲利269.45億元，較2025年同期成長17%，除淨利差擴大外，各項業務展現強健的成長動能，尤以財富管理業務表現最為亮眼，收入成長幅度達四成，存、放款量及刷卡消費金額亦呈現雙位數成長，繳出歷年同期最佳成績。

子公司台灣人壽保險5月份受債券殖利率上升影響，單月稅後獲利2.83億元。累計前五月稅後獲利為86.81億元，主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益，以及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能部分，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達563億元，較去年同期成長160%。

中信金 中國信託商業銀行

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