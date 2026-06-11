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三商壽獲利／前五月賺59.9億元、EPS 1.02元 股海撈金

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商美邦人壽（2867）5月獲利表現亮眼，在台股、美股同步走揚帶動投資收益挹注下，單月稅後純益達26.2億元，累計前五月稅後純益59.9億元，每股稅後純益（EPS）達1.02元，顯示獲利動能持續升溫。

三商美邦人壽11日公告2026年5月自結損益，單月稅前盈餘31.4億元、稅後純益26.2億元；累計前五月稅前盈餘67.5億元、稅後純益59.9億元，每股稅後純益為1.02元。

三商美邦人壽表示，目前總資產規模已達1.65兆元，居國內壽險業第七大。5月單月及累計FVOCI股票處分利益分別為24.1億元及38億元，受惠台股加權指數及美股持續上揚，帶動金融資產評價利益增加，使單月獲利表現強勁。

除了投資收益挹注外，IFRS 17新制下被視為未來獲利寶庫的合約服務邊際（CSM）亦持續成長。三商美邦人壽日前於法說會中指出，公司接軌新制後已累積厚實CSM基礎，今年第1季釋出9億元至損益，新契約CSM增加38億元，截至第1季累積CSM達644億元。

針對未來CSM成長規劃，公司將持續推出各類健康險及傷害險等高CSM貢獻新商品，預期新契約CSM貢獻每年能雙位數幅度成長，並以2026年新契約CSM增加至150億元為目標。

另外，三商美邦人壽表示，避險成本開始採用AC匯率攤銷制度，避險部位需求下降，以及外匯價格變動準備金相當充裕，截止至4月已累積382.9億元，具備抵禦匯率波動與穩定帳面獲利與淨值的能力。該公司因應美伊戰爭通膨增溫及債市利率走升影響，今年選股策略將擴大配置具備穩定高殖利率、營運能見度高與產業長期全球競爭力強的大型龍頭股，並適時調整債券部位以因應市場波動。

EPS 三商美邦人壽 美股

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