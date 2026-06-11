國泰金獲利／前五月調整後逾1,250億元創新高 EPS 4.07元

國泰金控（2882）與國泰人壽累計調整後獲利創高！國泰金控2026年5月單月稅後純益140億元，累計稅後純益達599.3億元，每股盈餘（EPS） 4.07元，加計FVOCI股票處分利益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，超越2025年全年獲利表現。主要子公司獲利動能強健，5月單月獲利皆創同期新高，其中國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益亦創歷年同期新高。

國泰人壽5月單月稅後純益89.3億元，累計稅後純益348.7億元，加計累計前5月FVOCI股票處分利益，單月調整後獲利逾400億元，累計調整後獲利突破1,000億元。5月受惠於股市續漲，金融資產評價提升，加以過往累積厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。5月新契約保費及新契約等價保費分別為324億元及60億元，穩居業界第。

國泰人壽今年以來避險成本維持平穩，截至5月底外匯價格變動準備金累積餘額達1,287億元。國泰人壽憑藉強勁獲利表現及資產負債管理，搭配金融資產負債評價提升，淨值顯著成長，5月淨值比達11%。

國泰世華銀行5月單月稅後純益44.6億元，累計稅後純益219.9億元，年成長13%，5月單月及累計稅後純益均創歷年同期新高。淨利息收入方面，放款持續成長，財務資產配置增加，加以降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入年成長14％；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，信用卡簽帳金額增長，整體淨手續費收入年成長7%。截至5月底逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為1,068.7%，資產品質維持穩健。

國泰產險5月稅後純益3.2億元，累計前五月稅後純益17.5億元；國泰證券5月稅後純益7億元，累計前五月稅後純益32.9億元；國泰投信5月稅後純益2.4億元，累計前五月稅後純益14.6億元，主要子公司維持高獲利表現。