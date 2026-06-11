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漢唐法說會／在手訂單達1,939億元 能見度直達2030年

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
漢唐11日擧行法說會。記者李珣瑛／攝影
漢唐11日擧行法說會。記者李珣瑛／攝影

漢唐（2404）11日舉行法說會，揭露今年1-5月新接單合約金額674.14億元，累計截至今年5月已簽約未認列金額達1,939.37億元。

漢唐今年5月合併營收92.17億元，月增13.7%，年增85%，創史上單月次高，為史上同期新高。

漢唐受惠於台積電（2330）、美光（Micron）海內外大擴產，今年首季已交出每股稅後純益16.31元的好成績，且在手訂單續創新高、能見度直達2030年。漢唐在年報中揭露，主要客戶規劃今年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外均有積極擴廠行動及技術升級，建廠需求具大規模且高延續性特性，可為漢唐營運帶來穩定且可預期的成長機會。展望2026年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業，以AI應用為核心的結構性投資浪潮。

漢唐今年前五月累計合併營收376.13億元，年增83.4%。漢唐表示，單月營收較去年同期增加50%以上，是因正在投入進行的專案較去年同期增加。

漢唐 美光 營收

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