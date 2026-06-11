八方雲集股東會／董事會瘦身 副董、老臣退出 獨董首度過半

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）11日召開股東常會，除通過每股配發12元股利外，也完成董事全面改選。其中，副董事長林明哲，以及曾任八方雲集總經理的資深董事張瑞蓮雙雙卸任，董事會席次由8席縮減至7席，獨立董事維持4席不變，首度超越一般董事席次，顯示公司在海外布局擴大的同時，也同步強化公司治理架構。

八方去年合併營收87.91億元，年增9.51%；稅後純益8.56億元，年增42.19%；每股純益（EPS）12.84元，年增41.88%，營收、獲利及EPS同步改寫上市以來新高。股東會並通過每股配發12元股利，包括現金股利11.5元及股票股利0.5元，為公司上市以來首度配發股票股利，配發率達93.5%。

董事長林欣怡表示，去年是集團規模擴張與獲利提升成果最顯著的一年，台灣市場方面，八方雲集與梁社漢排骨兩大品牌分別淨增21家及20家門市，新品推出數量創歷年新高，帶動八方雲集品牌同店營收及來客數成長率雙雙達10%，梁社漢排骨同店成長率也達6%。

此次董事改選後，董事會由董事長林欣怡、董事林家鈺及富御投資代表人邱忻怡等3席一般董事，以及4席獨立董事組成。相較上一屆4席一般董事、4席獨立董事的架構，本次縮減1席一般董事，使獨立董事占比過半。

其中，林明哲於2023年加入董事會並出任副董事長，過去曾任85度C美國執行長、全家便利商店上海副總經理等職務，具備餐飲與零售產業國際經營經驗；張瑞蓮則曾擔任八方雲集總經理，長期參與集團營運發展。接替林明哲董事席次的則是前財務長邱忻怡。

展望今年，八方首季EPS達3.56元，創單季歷史新高，累計前五月營收38.2億元、年增6.56%，續創同期新高。公司表示，今年將持續推動台灣市場汰弱留強展店策略，全年目標淨增30家門市；美國市場則朝20家店以上邁進，目前已完成16家門市布局，加州、德州及亞利桑那州同步拓展，持續打造下一階段成長動能。