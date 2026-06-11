炎洲、炎洲流通本業營運穩健 併購、地產業務挹注營運

膠帶大廠炎洲（4306）及子公司炎洲流通（3171）本業營運穩健，並有地產業務、資產處分等題材挹注營運。炎洲5月營收13.98億元，年增40.04%；前五月累計營收59.49億元，年增18.2%。

炎洲表示，集團旗下事業體營運表現穩健。展望後續，炎洲指出，全球及台灣製造業景氣第2季初仍維持擴張，有助支撐膠帶相關應用需求；惟部分需求可能來自客戶因應原料價格與供應鏈不確定性而提前備貨，後續需求能否延續仍需觀察。炎洲將持續聚焦包裝、電子、工業及高附加價值特殊膠帶應用，並透過產品組合優化、成本控管及穩定供應能力，提升膠帶事業營運韌性。

在房地產業務方面，新莊區建案「炎洲THE ONE」將持續自2026年第2季交屋；北投區建案「炎洲奇玉」及中正區建案「炎洲晴」預計自今年第3季開始交屋。整體而言，房地產業務於2026年預計可認列交屋營收約21億元，將持續為炎洲營運表現提供支撐。

此外，炎洲也於上月公告處分127張聯發科（2454）股票，交易期間2025年12月19日至5月15日，交易總金額3.23億元，認列累積盈餘約1.61億元。

炎洲子公司炎洲流通5月營收2.64億元，年增109.78%；前五月累計營收11.63億元，年增94.7%。

炎洲流通2025年第3季收購聯勝國際科技股份有限公司、星穎科技股份有限公司兩家公司過半股權，並正式納入炎洲流通合併報表，帶動整體營運規模擴大。炎洲表示，公司將持續推動併購後資源整合、新客戶開發、既有客戶深耕及線上線下整合，並透過供應鏈協作與多元分散採購，確保供貨穩定、控管採購成本，強化包材流通平台競爭力。