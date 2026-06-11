國喬營收／前五月累計成長17.8% 苯乙烯價格回彈 轉型成效可期

國喬（1312）公布5月營收15.93億元，年增5.82%；前五月累計營收115.8億元，年增17.8%。苯乙烯（SM）價格自低點回彈，加上中東局勢帶動產品利差回升，推助5月營收成長。

國喬表示，面對地緣政治局勢與全球石化結構性供過於求的挑戰，國喬積極展現營運韌性，且初見成效。

國喬總經理曾嘉雄指出，儘管石化產業面臨海外產能擴張的傳統市況壓力，但國喬透過精準優化產品組合、重新定義全球銷售區域，營運已成功逐步回溫。雖然短期內下游塑膠與傳統民生需求受地緣政治波動影響而持觀望態度，但原油報價在剛性需求支撐下，已帶動核心產品苯乙烯（SM）價格自低點強勁回彈，加上中東地緣局勢引發的利差回升，皆為5月營收注入成長動能。

在轉型關鍵投資方面，泉州國亨營運正朝向正軌穩健推進。隨著主原料丙烷及液化石油氣（LPG）價格逐步回溫，加上市場供需結構調整，整體市場預期將於第3季全面趨於穩定，帶動買氣回升。展望未來，泉州國亨將全面聚焦於太陽能材料、鋰電池薄膜、高透氣包裝材料、汽車應用低揮發性材料、抗衝共聚物、聚烯烴彈性體及聚烯烴鋰離子電池薄膜等高端化工新材料與精細化學品，切入高成長的藍海市場。

除了穩固大宗原料供應，國喬近年更深耕高值化複合材料。國內長期與工研院化材所及學術單位密切合作，開發尼龍家族及綠色工程塑料等尖端產品，應用領域進一步延伸至高端衣材及鞋材市場；近期多項產品更順利取得國際永續性與碳認證（ISCC PLUS），為進軍歐美大廠供應鏈奠定堅實基礎。此外，國喬近期透過辦理現金增資全面跨足「低碳氫」新事業，瞄準半導體與電子市場的龐大減碳需求，透過綠電與高純度氫氣產線的建置，引領企業在低碳浪潮中佔據競爭優勢。

國喬表示，當前石化業正迎來高值化與低碳化的關鍵轉型期；董事長邱德馨強調，國喬發揮既有核心優勢，全力貫徹產品高值化策略，積極跨足半導體及高端市場供應鏈。憑藉靈活的跨界合作與綠色技術創新，持續提升市場競爭力，開創永續獲利的新模式。