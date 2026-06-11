八方雲集股東會／通過配發股利12元 三大核心策略推動營運穩健成長

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）11日召開2026年股東常會，本次股東會通過全年配發股利12元，其中包含現金股利每股11.5元及股票股利每股0.5元，為集團上市以來首次配發股票股利；集團將持續推進三大核心策略，落實汰弱留強展店策略，讓營運穩健成長。

八方雲集集團董事長林欣怡表示，2025年是集團海內外規模擴張與獲利品質雙軌並進、成效最為顯著的一年，EPS年增41.88%遠高於同期營收年增9.51%，正是規模經濟獲利全面發揮的最佳印證；台灣市場方面，八方雲集品牌全年淨增21家門市、梁社漢排骨品牌淨增20家門市，兩大主力品牌同步擴張成長，雙品牌全年新品推出數量亦是創歷年新高，豐富的商品組合帶動八方雲集品牌同店營收及來客數成長率雙雙達10%，梁社漢排骨同店成長率亦有6%的亮眼表現；而美國市場方面，在2025年12月31日止，已經於美國完成13家門市開設，規模量體逐漸成形，海外布局效益已能在合併財報中清晰顯現，為集團下一階段的成長動能提供堅實的國際支撐。

林欣怡進一步指出，在此基礎上，集團將持續推進三大核心策略：台灣市場持續落實汰弱留強展店策略，目標全年淨增30家，以門市獲利品質為優先，確保整體門市網絡維持健康獲利結構；其二，美國市場加州、德州、亞利桑那州三軌並進，目前已完成開設16家，預計全年總店數超過20家，其中德州已有3家門市準備進入簽約階段，加州與德州雙核心布局日趨成熟後，將為更多海外市場的快速複製奠定基礎；其三，多元銷售通路拓展，持續深化與家樂福、momo等平台合作，擴大集團商品線上線下銷售布局，為股東、消費者與員工創造長期有利之價值。

2025年全年合併營收達87.91億元，年增9.51%；稅後純益8.56億元，年增42.19%；每股稅後盈餘（EPS）12.84元，年增41.88%，營收、淨利、EPS三項指標均創集團上市以來歷史新高，本次股東會通過全年配發股利12元，其中包含現金股利每股11.5元及股票股利每股0.5元，為集團上市以來首次配發股票股利，合計全年配發率高達93.5%，合計全年配發率高達93.5%，展現集團與股東共享成長果實的誠意與回饋承諾。

此次股東常會同時完成董事改選，林明哲董事與張瑞蓮董事任期屆滿榮退，富御投資股份有限公司法人代表更換為邱忻怡董事，邱忻怡董事曾任八方雲集財務長，對集團財務與營運脈絡瞭熟稔，接任法人代表董事後，預期將能強化集團管理決策與財務治理的專業深度。

展望2026年全年，八方雲集今年營運成果已有具體數字成效：首季EPS達3.56元，寫下集團上市以來單季EPS歷史新高，累計1至5月合併營收38.2億元，年增6.56%，同樣刷新歷年同期新高紀錄，顯示2025年全年強勁的獲利動能已延續至2026年，並持續加速騰躍。