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金雞母太會賺！富邦金股價衝上127元 創史上新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台股11日受到美國5月CPI升至4.2%、創三年新高，以及美伊衝突升溫影響，大盤盤中劇烈震盪逾1,400點，不過金融股龍頭富邦金控（2881）在亮麗獲利支撐下逆勢走強，股價一度站上127元，再創歷史新高價，展現獲利王的抗震實力。

富邦金10日公布5月自結獲利，單月稅後純益157.7億元，累計前五月稅後純益878.5億元，創下歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）達6.27元。

若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）股票處分利益，富邦金單月調整後獲利達377.3億元，累計前五月調整後獲利高達1,591.8億元，已超越歷年全年獲利表現，調整後每股稅後盈餘達11.36元。

而富邦金獲利大幅成長，主要受惠旗下金雞母富邦人壽投資收益亮眼。今年以來台股頻創新高，富邦人壽持續實現台股資本利得，前五月調整後獲利達1,234.6億元，占金控整體調整後獲利近八成，成為推升獲利的重要引擎。

此外，台北富邦銀行前五月稅後純益205.4億元，年增31%；富邦證券前五月獲利84.2億元，年增幅高達218%；富邦產險、富邦投信同步改寫歷年同期新高，展現集團多引擎獲利動能。

富邦金 台股 富邦人壽

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