金雞母太會賺！富邦金股價衝上127元 創史上新高

台股11日受到美國5月CPI升至4.2%、創三年新高，以及美伊衝突升溫影響，大盤盤中劇烈震盪逾1,400點，不過金融股龍頭富邦金控（2881）在亮麗獲利支撐下逆勢走強，股價一度站上127元，再創歷史新高價，展現獲利王的抗震實力。

2026-06-11 12:30