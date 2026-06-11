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瓦城、乾杯、八方雲集5月營收撐腰 股價逆勢上揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

母親節帶旺餐飲業寫下亮麗成績單，瓦城（2729）泰統集團、八方雲集（2753）、乾杯（1269）集團5月單月、累計營收皆創歷年同期新高，業績「撐腰」瓦城泰統集團盤中一度漲幅達6.5%，乾杯一度漲幅突破7%，八方雲集也是台股逆勢上揚個股。

瓦城泰統集團5月營收達6.08億元，年增 11.44%；累計前五月營收達 27.58 億元，年增 6.92%，單月及累計營收已連續兩個月雙創歷史同期新高紀錄。盤中來到164.5元，最高漲幅近6.5%。

展望後市，瓦城泰統集團看好6月端午連假帶動出遊與聚餐需求，整體餐飲市場動能可望延續，同步瞄準節慶送禮商機，提前整合線上線下通路，於全台品牌門市及wa10 瓦城APP啟動端午粽禮盒預購。接續畢業季用餐與謝師宴需求，加上夏季高溫帶動消暑餐飲商機，旗下品牌將推出初夏新菜色，為後續營收表現增添柴火。

乾杯5月自結合併營收為4.18億元，年增7.07%，創下同期新高；累計前五個月合併營收達19.88億元，年增5.5%，同步刷新同期新高，整體營運穩健成長。展望6月，適逢端午連假，聚餐需求可望升溫，集團旗下品牌新品與活動接連登場，持續推升市場話題與來客熱度，有望帶動後續營運表現。

亞洲藏壽司（2754）5月營收5.1億，月增15.9%，年減1.3%，創歷年同月次高紀錄。累計前五個月營收24.4億，年增7.1%，創歷年新高。今天盤中股價最高來到68.8元。

展店方面，隨著東台灣首店「花蓮自由店」已於5月27日開幕，南投首店也即將迎接在地顧客。新店布局持續推進，預期將進一步擴大品牌觸及範圍，為營運挹注成長動能。目前全台共有63家門市。

八方雲集5月合併營收8億元，月增5.16%、年增13.34%，創歷年同期新高；累計前五個月合併營收38.2億元，年增率 6.56%，累計營收同樣寫下歷年同期新高紀錄。盤中最高來到187元，漲幅近1%。

展望後市，八方雲集表示，而台灣市場方面則更積極導入數位化線上點餐平台機制，「八方點」線上點餐系統導入率已趨近全台門市80%，數位化服務成效顯著，將進一步提升門市服務量能與顧客點餐效率，以服務更多消費者。

營收 瓦城 八方雲集

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瓦城營收／5月6.08億元、累計27.58億元 皆連兩月創同期新高

八方雲集5月營收創次高 漢來美食、瓦城和豆府同期新高

八方雲集5月合併營收8億 年增13.34%

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