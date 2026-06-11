農林股東會／三箭齊發！茶業升級、觀光轉型、資產活化拚成長

農林（2913）11日召開股東會，公司表示，未來將聚焦茶業、觀光休閒及資產開發三大事業發展，其中茶業將朝高品質商用茶葉原料供應商定位邁進，觀光休閒事業則以「創新轉型、文化共好」為方向，結合ESG與智慧零售模式，資產開發則持續推動「以租代售」，並布局森林碳權，提升土地長期價值。

在茶業布局方面，農林表示，將以成為國內商用茶葉客戶心目中高品質茶葉原料首選供應商為目標，除了持續深耕食品飲料市場外，也將積極拓展茶葉於生技、食品及其他高附加價值產業的多元應用，提高茶葉原料整體附加價值。同時持續強化國內外通路及經銷體系，深化合作夥伴關係，提升品牌能見度。

公司指出，位於老埤農場的大規模機械化採收及自動化製茶工廠，可提升生產效率與供應穩定度，並導入TGAP產銷履歷、FSSC22000、HACCP、雨林聯盟及清真等多項認證，強化產品安全與可追溯性。在產能與品質同步提升下，預期今年茶葉銷售量將較去年成長。

觀光休閒事業方面，農林將以「創新轉型、文化共好」為核心策略，延續百年茶業基礎，結合在地精品咖啡，打造兼具文化、永續與體驗價值的品牌定位。其中鹿篙咖啡莊園將持續作為永續農業示範據點，參與ESG相關評選與推廣活動，提升品牌影響力。

在數位轉型方面，農林規劃打造「百年茶香智慧零售」模式，整合門市、課程體驗、會員系統與電商平台，建構線上線下（OMO）營運架構，並導入官方LINE一鍵登入購物車功能，提升消費便利性與營運效率。公司也將透過導覽走讀、DIY課程等體驗服務，串聯地方商家，推動地方文化與產業共榮。

資產開發方面，農林表示，將持續盤點土地資源，尋求外部合作夥伴活化閒置資產，並以「以租代售」作為主要經營方向，增加穩定租金收益。同時配合未來產業趨勢及政府政策，推動土地開發案，並透過森林經營、竹林經營及新植造林等方式進行碳盤查與碳權布局，提升土地資產的長期價值。

農林表示，受惠政府觀光政策帶動及OMO模式逐步發酵，今年觀光休閒事業可望穩定成長，未來將透過體驗型服務提升客單價、擴大ESG永續商品銷售，以及運用智慧零售數據優化銷售結構，持續強化品牌競爭力。