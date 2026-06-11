聽新聞
0:00 / 0:00
LINEPAY近期逆勢連漲 被列注意股
本土最大行動支付品牌LINEPAY（7722）近期股價帶量上漲，昨日被證交所列為注意股，近六個交易日漲幅達26.27%，六個營業日起迄價差達70元。
LINEPAY昨日公布5月營收7.5億元，月增13.6%，年增17.1%，創單月歷史次高，累計今年前五月營收達35.02億元，年增15%。受惠於多元消費場景持續擴展及母親節檔期消費需求帶動，LINEPAY 5月整體交易表現穩健成長，推升營運動能持續向上。
LINEPAY核心業務營收穩定成長，加上電子支付品牌已經出現單月獲利成績，股價近期上揚，近日大盤受國際局勢震盪，但LINEPAY股價仍逆勢上漲，今日大盤仍弱勢，LINEPAY近午盤股價為370元，上漲23元，漲幅仍達6.63%，本周以來外資站賣方。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。