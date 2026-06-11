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LINEPAY近期逆勢連漲 被列注意股

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINEPay。LINEPay／提供 吳康瑋
LINEPay。LINEPay／提供 吳康瑋

本土最大行動支付品牌LINEPAY（7722）近期股價帶量上漲，昨日被證交所列為注意股，近六個交易日漲幅達26.27%，六個營業日起迄價差達70元。

LINEPAY昨日公布5月營收7.5億元，月增13.6%，年增17.1%，創單月歷史次高，累計今年前五月營收達35.02億元，年增15%。受惠於多元消費場景持續擴展及母親節檔期消費需求帶動，LINEPAY 5月整體交易表現穩健成長，推升營運動能持續向上。

LINEPAY核心業務營收穩定成長，加上電子支付品牌已經出現單月獲利成績，股價近期上揚，近日大盤受國際局勢震盪，但LINEPAY股價仍逆勢上漲，今日大盤仍弱勢，LINEPAY近午盤股價為370元，上漲23元，漲幅仍達6.63%，本周以來外資站賣方。

營收

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