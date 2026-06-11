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富邦媒除息遇上加重處置與股市亂流 盤中跌停

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商龍頭momo富邦媒（8454）11日除息，由於處於再處置階段，每20分鐘撮合一次，加上國際股市大跌，台股連帶重挫，富邦媒開盤下挫後略為反彈，但隨即盤中出現跌停價396元的賣單，下跌43.5元。

富邦媒昨日公布5月合併營收89.87億元，月增8.5%，年增4.1%；累計今年1月至5月合併營收438.6億元，年增1.5%。富邦媒指出，5月受惠母親節送禮需求，美妝保健、3C家電等品類買氣升溫；進入6月後，618年中慶接力登場，加上夏季家電進入採買旺季，可望延續年中營運動能。

富邦媒自股東會後股價一路大漲，昨日起被再處置，每20分鐘撮合一次，「關禁閉」的管制時間與撮合頻率將雙雙遭到加重監管，撮合拉長至20分鐘一次，實施至6月24日為止。昨日富邦媒終止連續漲停，但仍大漲23元收449.5元，今日面對處置與大盤下跌也跟進跌停。

富邦媒 富邦 營收

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