85度C美國市場5月營收創歷史新高、6月再開三門市 股價勁揚6％

美食-KY（2723）美國市場業績告捷，帶動5月營收改寫11個月新高，激勵11日盤中股價來到69.6元，漲幅超過8%，股價自谷底翻揚，逼近一個月新高價。

美食-KY今年股價一度跌破60元，來到59.7元，逼近歷史新低，不過，近期股價自谷底翻揚，主要受到基本面改善帶動。公司10日公告5月合併營收15億元，創近11個月新高，年減幅收斂至5%。其中，美國與台灣市場合計占營收比重近八成，且較去年同期成長14%，成為支撐營運的重要動能。

觀察美食-KY今年前四月合計營收年減逾15%，主要反映大陸市場門店調整的影響；展望下半年，可望持續受惠美國展店+台灣新型態店雙引擎加持，營運動能翻揚。大陸市場則持續進行調整，截至五月底，店數已降至低於300間，5月營收貢獻較去年同期下降逾40%，占合併營收比重21%。

邁入第2季以來，85度C美國市場擺脫年初極端氣候影響，4、5月成長性接連走強，5月更一舉改寫歷史單月營收新高。門市拓展方面，6月預計將在加州、德州、明尼蘇達州盛大開幕三間門市，可望推升美國店數至95間。法人推估，第2季除了新開門市的貢獻優於前一季度，另外還有母親節、父親節等節慶商機，營收動能可望提升。

台灣市場則透過新形態門市的持續導入，2024年第4季開始，成長力道一路延續至今年前三月，連續六個季度營收正成長。4、5月營收合計較去年同期成長逾一成，全台多個縣市也已開出超過30間85℃生甜甜圈研究所。

法人觀察，85℃產品研發持續加溫，話題新品「杜拜巧克力Q餅」內餡以中東傳統酥皮為靈魂，交織濃郁開心果醬與絲滑巧克力，口感外Q內酥。韓國人氣藝人來台品嚐後也大讚美味，引爆社群打卡與門市朝聖風潮。