台航股東會／兩大因素看好散裝市場運價走強

台航（2617）11日日股東會，地緣政治方面衝擊、中國大陸對於原物料、穀物需求增加，看好2026年散裝船供需吃緊，預期運價走勢穩健向上；台航也將於6月11日股東會後召開董事會，推舉新任董事長，據了解，將推舉魏健宏將接任董事長。

台航2025年全年合併營收43億元，稅後純益13.26億元，EPS 3.18元，維持穩定獲利表現，台航兼顧股東報酬與新造船資本支出需求，近五年皆維持每年逾四成的現金股利配發率，股東會已決議通過配發2025年度現金股利每股1.5元，配發率達47%，現金殖利率約5%。

2026年初至今，全球乾散裝航運市場展現強勁動能，運價走勢顯著優於去年同期。主要原因為西非幾內亞鋁礬土出口至中國暢旺，長航程大幅拉升噸浬數，有效去化大型船運力；中小型船方面，美中貿易協議下的大豆採購穩定實現，加上南美穀物出口季節開始，支撐了中小型船的運價；地緣政治方面，美伊衝突導致荷莫茲海峽能源出口受阻推升油價，迫使亞洲各國轉向煤炭發電，進一步穩定乾散裝船運價。

至於下半年市場展望，由於美、伊戰爭造成波斯灣產油國部分設施受損，即使美、伊能達成和平協議，下半年油價、LNG預期也難以回復至戰前水準，短期內亞洲各國煤炭發電量依舊較高，再加上今年夏天因聖嬰現象，預期高溫所需的進口發電用煤將提高。

另外，中國大陸同意續購美國農產品，對中、小型乾散貨船有利，將持續帶動乾散裝輪的運價。不利因素方面：一、近兩年中、小型新船交船量較前幾年高，且運價高促使船噸淘汰速度變緩，船噸增長預期提高。二、西非幾內亞可能採取對鋁礬土出口管制，對下半年運價帶來阻力。但整體而言，全年的平均運價應該會高於去年。

為提升營運效率與市場競爭力，公司近年積極推動船隊汰舊換新計畫，台航共23艘散裝船，平均船齡約5.8年，維持年輕且具競爭力的船隊配置，船型以4萬至8萬載重噸的中小型船舶為主，不僅具備航線靈活性，且受運價波動影響相對較低，有助穩定營運表現。公司已於今年4、5月順利交付2艘4萬噸級散裝新船投入營運，預計2028年尚有2艘6萬噸級新船加入，屆時船隊總噸位將進一步擴大，整體運能與市場競爭力亦將同步提升。

台航2026年第1季合併營收約10.8億元，較去年同期增加約0.58億元，營業毛利約4.5億元，較去年增加約0.63億元，毛利率表現亮眼達42%，稅後純益約2.98億元，EPS 0.71元，經營績效優於去年同期。

此外，台航累積今年前五月營收已達19.2億元，較去年同期成長11.8%，主要受惠於新船陸續加入營運，適時挹注運能，同時也充分反映了今年以來散裝航運市場運價維持高檔的優異市況。