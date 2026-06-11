快訊

再度變天…賈新興估梅雨季這時結束 夏季型天氣將報到

回敬川普連2晚空襲！伊朗關荷莫茲海峽 警告所有船隻都將遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

三商家購5月營收年增40% 強攻社區服務

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

三商家購（2945）昨（10）日公布5月營收17.3億元，年增40.9％，創歷史新高；累計前五月營收為72.2億元，年增22.5％。

三商家購自3月27日投資子公司富達零售股份有限公司並完成交易，承接OK超商相關業務營運，並自當日起將其營收納入合併報表，帶動全台社區零售總店數於超過1,200家，藉由多元生活消費場景的布局擴大商圈服務範圍。

三商家購併購OK超商後，提出「智慧零售擴大應用、商品與服務互導、破圈展店、營業模式調整」四大策略，期望帶動營運績效成長，並進一步強化社區便利服務布局。

針對OK超商後續營運規劃，三商家購提出四大方向。首先為擴大智慧零售應用，將導入電子價卡並進行系統整合。

第二為商品與服務互導，除導入美廉社代收代付服務外，也將引進自辦進口商品與自有品牌商品至OK超商通路販售。

第三則為「破圈展店」，展店策略將從過去著重「家門口」，進一步延伸至「回家路上」的消費場景。

最後則是調整營業模式，將依各店需求彈性調整24小時營運服務、販售商品結構，並重新定位OK Mini，縮減虧損或發展性較低的業務。

超商 營收

延伸閱讀

統一超營收／5月316億元、年增5.27% 創新高

全家營收／5月突破百億元、年增7.4% 單月、累月同創歷史新高

八方雲集5月合併營收8億 年增13.34%

瓦城營收／5月6.08億元、累計27.58億元 皆連兩月創同期新高

相關新聞

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，市場高度關注利率政策與房市管制方向。央行總裁楊金龍10日在立法院備詢時表示，理監事會將討論利率與選擇性信用管制，但現階段「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再加碼打房措施，也讓營建族群盤中出現強勁買盤。

台股後市3劇本曝光！降息夢碎、通膨隱憂…聰明錢無差別獲利了結 「四貸同堂」怎麼做？

台股突如其來的急跌，讓投資人有些措手不及。專家表示，AI長線趨勢不變的情況下，建議投資人冷靜面對，待落底訊號出現再進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。