聽新聞
0:00 / 0:00
興富發、潤隆 業績大躍進
興富發（2542）、潤隆今年迎交屋潮，昨（10）日公告5月營收同步報喜。興富發單月營收47.1億元，年增逾21倍；累計前五月營收280.7億元，年增逾17倍。潤隆5月營收17.54億元，年增逾874倍；累計今年前五月營收93.93億元，年增逾139倍%。
興富發表示，今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等。
此外，興富發未來五年交屋量也均達500億元以上，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。
潤隆表示，今年上半年認列總銷99億元「市政愛悦」、總銷106億元「VVS1」等案，下半年預計有總銷57.24億元的台南「潤隆鉑悦」、總銷67.69億元的桃園「溫莎堡」可望交屋，兩案都已售九成以上，合計全年完工量約300多億元。總銷108億元的「信義富境」成屋案，則是賣一戶就可認列一戶，全年動能無虞。
潤隆表示，下半年預計推總銷84.87億元的台中水楠「當代一邸」，若執照審議速度來得及，年底前也會推基隆德安段E、F案，總銷132.62億元，加上總銷102.03億元高雄「灣流一號」，全年推案達319.5億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。