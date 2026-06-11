和泰車5月營收攀高 汎德永業下滑

5月車市持續受進口車關稅議題影響，市場觀望氣氛濃厚，和泰車（2207）因轉投資日本日野經銷商納入營收，單月營收278.2億元，年增13.3%，創下歷史同期新高，以進口車為主的汎德永業受影響最大， 5月營收39.6億元，年減24.4%。

5月是民眾申報綜所稅的月份，傳統買氣受到影響，今年受惠於台灣 AI 產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，也進而帶動內需市場。最終全月新車總登錄台數達33,076台 ，較去年同期成長3.7%、也比上月增加5.3%，不過其中來自特斯拉大量新車到港墊高整體市場規模。普遍而言，多家車廠仍呈平盤上下的表現。

預期6月各家車廠祭出夏季競賽的購車優惠，有望帶動買氣，車市買氣有望提升，但進口車因關稅議題遲遲未解，業界初估可能要到第3季，相關議題定案之後，市場需求才有望回溫。

各家車廠營收表現分別為裕隆5月營收57.2億元，年減3%，前五月285.9億元，年減2.6%。中華車27.8億元，年增5.9%，前五月150.1億元，年增10.8%。三陽5月52.4億元，年減6.2%，前五月255億元，年減3.6%。