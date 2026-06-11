自行車雙雄5月單月營收報喜，今年首次單月營收較去年同期成長。巨大集團（9921）5月營收53.57億元，年增5.8%；累計前五月累計合併營收234.28億元，年減15.5%。

美利達5月營收22.85億元，年增18.3%，前五月累計99.69億元，年減17.3%，同樣是5月營收首度較去年同期成長。鏈條大廠桂盟5月同樣呈現年增，單月營收4.48億元，年增8.7%，累計前五月營收22.47億元，年增4.3%。

巨大表示，自有品牌方面，隨傳統銷售旺季到來及新品陸續上市，帶動中國大陸與歐洲市場銷售表現同步成長。中國市場除受益於行銷策略調整帶動中低階車款銷售外，部分產品價格優化亦挹注營收表現，單月營收年增逾三成。歐洲市場銷售動能回升，在新品上市帶動下整體營收呈現正成長，其中德國地區表現尤為突出，單月營收成長逾三成。

中國市場的需求同樣帶動美利達的營收表現，美利達5月在中國內需市場的銷售台數年增52%，銷售金額年增41%。隨著中國市場的需求增溫，有效帶動美利達的整體營收表現。

桂盟則指出，全球自行車產業歷經近年庫存調整後，市場已逐步回歸健康發展軌道，2026年整體產業可望穩健復甦。