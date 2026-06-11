快訊

再度變天…賈新興估梅雨季這時結束 夏季型天氣將報到

回敬川普連2晚空襲！伊朗關荷莫茲海峽 警告所有船隻都將遭攻擊

台灣附近冒出神秘藍線 氣象署解惑：一出現天氣就變差

聽新聞
0:00 / 0:00

漢翔接獲128億元訂單

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

漢翔（2634）今年上半年已接獲128億元新訂單，當中以航空發動機需求最為強勁，另包含軍用、民用與科技服務訂單，為公司發展注入活水。

漢翔昨（10）日舉行法說會，由副總經理金懷生率經營團隊，向投資人說明第1季經營實績。

漢翔表示，今年軍用目標為完成勇鷹高教機全案66架機交付任務。

無人機領域，漢翔除了引領台灣產業夥伴爭取海外商機外，5月底漢翔發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，能夠精準定位，自主導航完成任務，並符合國軍「低成本、高產能、抗干擾」的不對稱作戰需求。

在科技服務板塊，除了自家興建中的儲能產品電力島將於今年上線，以及台電鳳林案持續執行，近期漢翔還達成新的突破，正式爭取到「台電MW級混氫型氣渦輪發電機組統包工程」。

漢翔 無人機

延伸閱讀

台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師 業者：全力搶國際訂單

賴清德談無人機 江啟臣：「重南輕中」別讓中部淪代工配角

義隆、漢唐法說談展望

賴清德總統：拚無人機預算可加碼 預計六年投入442億元 朝三面向發展

相關新聞

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，市場高度關注利率政策與房市管制方向。央行總裁楊金龍10日在立法院備詢時表示，理監事會將討論利率與選擇性信用管制，但現階段「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再加碼打房措施，也讓營建族群盤中出現強勁買盤。

台股後市3劇本曝光！降息夢碎、通膨隱憂…聰明錢無差別獲利了結 「四貸同堂」怎麼做？

台股突如其來的急跌，讓投資人有些措手不及。專家表示，AI長線趨勢不變的情況下，建議投資人冷靜面對，待落底訊號出現再進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。