快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

中租前五月稅後純益年成長4% EPS 4.91元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

中租-KY（5871）今（10）日公告2026年5月自結合併營收為新台幣83.7億元，較去年同期成長1%，前五月累計營收為新台幣403.2億元，年減2%，5月自結合併稅後純益19.1億元，年成長21％、月成長11%，累計前五月合併稅後純益為91.9億元，年成長4%，累計每股稅後純益（EPS）為4.91元，主要以台灣和東協地區業務升溫較顯著。

中租今年5月單月EPS為0.73元，當月EPS反應一次性扣除特別股股利約新台幣6.27億元，及追溯調整每股0.2元股票股利；累計前五月合併稅後純益為新台幣91.9億元，年增4%，累計EPS為4.91元。分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長7%、減少1%及成長15%，主要是台灣及東協地區業務逐月增溫，且中國大陸預期信用減損損失金額穩定減少。

營收方面，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收與去年同期相比，分別年增減-2%、-9%及11%；若5月單月與前月相較，合併營收成長5%，整體業務動能提升，且以台灣地區月增7%較為顯著。

中租 東協 營收

延伸閱讀

富邦金獲利／創歷史同期新高！前五月海賺878億元、每股賺6.27元

中光電營收／5月32.4億元 月增2.2%、年增6%

台灣大勇奪電信每股獲利王！5月每股賺0.5元 創22個月新高

自行車雙雄5月營收出爐 巨大、美利達今年首次單月營收較去年同期成長

相關新聞

富邦金獲利／創歷史同期新高！前五月海賺878億元、每股賺6.27元

富邦金（2881）2026年5月自結合併稅前盈餘191.1億元、稅後純益157.7億元。累計今年前五月合併稅前盈餘1,008.6億元、稅後純益878.5億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）為6.27元。

美時營收／5月23.24億元、年增106% Alvogen 合併效應持續發酵

美時（1795）10日公布5月營收23.24億元，年增106%；前五月累計營收140.54億元，年增67%。美時表示，5月營收大幅年增，主要受惠於Alvogen的合併；今年前五月累計營收也大幅成長，除持續受惠於Alvogen的合併外，B2B業務強勁成長，也對營收帶來貢獻。

巨大、美利達今年首次單月營收較去年同期成長

自行車雙雄5月單月營收較去年同期轉為正成長，巨大集團（9921）2026年5月份合併營收53.57億元，較去年同期成長5.81%，從元月年減兩成、2月年減四成之後，情況逐漸改善，成為今年首次單月較去年同期成長。前五月累計合併營收234.28億元，較去年同期減少15.5%。

葡萄王營收／5月7.9億元 代工業務、自有品牌、上海葡萄王雙位數成長

葡萄王（1707）10日公布5月營收7.9億元，年減4.81%；前五月累計營收38.7億元，年減1.67%。

中鋼5月營收300億元年增2% 後市持續正向

中鋼（2002）10日公布5月合併營收299.5億元，較去年同期293.1億元增加6.4億元、年增2.19%；累計前5月營收1400億元、年減1%。中鋼單月營收維持年增表現，後市正向發展。

統一超營收／5月316億元、年增5.27% 創新高

統一超（2912）10日公布5月營收316.43億元，年增5.27%，累計前五月營收1,500.8億元，年增4.79％，單月、累月營收皆創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。