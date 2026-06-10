中租前五月稅後純益年成長4% EPS 4.91元

中租-KY（5871）今（10）日公告2026年5月自結合併營收為新台幣83.7億元，較去年同期成長1%，前五月累計營收為新台幣403.2億元，年減2%，5月自結合併稅後純益19.1億元，年成長21％、月成長11%，累計前五月合併稅後純益為91.9億元，年成長4%，累計每股稅後純益（EPS）為4.91元，主要以台灣和東協地區業務升溫較顯著。

中租今年5月單月EPS為0.73元，當月EPS反應一次性扣除特別股股利約新台幣6.27億元，及追溯調整每股0.2元股票股利；累計前五月合併稅後純益為新台幣91.9億元，年增4%，累計EPS為4.91元。分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長7%、減少1%及成長15%，主要是台灣及東協地區業務逐月增溫，且中國大陸預期信用減損損失金額穩定減少。

營收方面，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收與去年同期相比，分別年增減-2%、-9%及11%；若5月單月與前月相較，合併營收成長5%，整體業務動能提升，且以台灣地區月增7%較為顯著。