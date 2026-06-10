富邦金獲利／創歷史同期新高！前五月海賺878億元、每股賺6.27元

富邦金（2881）2026年5月自結合併稅前盈餘191.1億元、稅後純益157.7億元。累計今年前五月合併稅前盈餘1,008.6億元、稅後純益878.5億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）為6.27元。

富邦金控表示，透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，5月金控合計219.6億元，累計前五月金控合計713.3億元；金控調整後獲利5月377.3億元，累計前五月共1,591.8億元，超越歷年全年獲利表現，調整後每股稅後盈餘為11.36元。此調整項係反映FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，調整後獲利與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。

5月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單5月及累計前五月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽單5月及累計前五月調整後獲利亦創下歷史同期新高紀錄。

富邦人壽

富邦人壽5月稅後純益78.2億元，累計前五月稅後純益538.9億元；加計單5月及累計前五月FVOCI股票處分損益211.4億元及695.7億元後，單5月調整後獲利為289.6億元，前五月調整後獲利為1,234.6億元。

本月獲利表現強勁，單5月及累計前五月調整後獲利均創下歷年同期新高，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，受惠台股加權指數5月漲幅近15%並再創新高，台股持續實現部分資本利得。

債市方面，美國就業與經濟表現良好，物價指數上揚，帶動5月份美債利率反彈後震盪整理。富邦人壽以穩定提升經常性收益，完善債券配置與資金管理為目標。匯市方面，美伊談判持續，且台灣基本面強健，外資延續匯入，帶動5月美元兌台幣貶值0.8%，匯率波動可由外匯價格變動準備金因應。後續將持續關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

富邦人壽個體累計前五月初年度保費收入（FYP）達704.0億元，較去年同期成長31%，總保費收入達1,857.6億元，較去年同期成長18%；單5月初年度保費130.6億元，較去年同期成長43%，總保費收入355.9億元，較去年同期成長21%，累計及單月預估皆排名業界第二。富邦人壽持續聚焦保障型及分期繳商品銷售，累計前五月個人健康及傷害險較去年同期成長15%，初年度等價保費收入（FYPE）達245.2億元，預估排名業界第二。

資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度（TIS）資本水準維持良好，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行

台北富邦銀行5月稅後純益41.6億元，年增56%，累計前五月稅後純益205.4億元，較去年同期成長31%，續創歷史新高。

利息淨收益方面，今年以來存、放款動能維持強勁，餘額較去年同期均成長18%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長27%，手續費淨收益方面，受惠資本市場持續熱絡，保險及基金等財富管理商品銷量穩健成長，帶動累計整體手續費淨收益較去年同期成長37%。累計前五月營收逾440億元，較去年同期成長27%。截至5月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1115%，資產品質維持良好水準。

富邦產險

富邦產險2026年5月稅後純益8.9億元，累計前五月稅後純益46.4億元，續創歷史同期新高；加計FVOCI股票處分損益後，單5月調整後獲利16.1億元及累計前五月調整後獲利59.2億元，主要來自優異承保獲利表現及投資收益貢獻。

在業務表現方面，5月整體簽單保費57.4億元，較去年同期成長5%，其中水險憑藉專業風控服務及深耕客戶需求，單月簽單保費較去年同期成長85%表現最為亮眼，傷健險及工程險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前五月簽單保費收入333.7億元，較去年同期成長8%，簽單市占率25.0%，蟬聯市場龍頭地位。

富邦證券

富邦證券2026年5月稅後純益20.1億元，累計前五月稅後純益84.2億元，較去年同期大幅成長218%。單月及累計獲利雙雙再創同期新高。

在營收結構方面，受惠5月台股日均成交量突破1.6兆元，1-5月台股日均成交量達1.18兆元，帶動經紀及財管業務收入合計較去年同期成長121%。此外，5月台股延續多頭走勢，指數續攻新高，單月上漲5,806點，推升金融資產部位收入年增逾6.7倍，整體營運表現展現強勁成長動能。

富邦投信

富邦投信2026年5月稅後純益1.8億元，累計前五月稅後純益7.5億元，分別較去年同期成長58%和78%，5月單月及累計獲利雙雙創歷年同期新高，並刷新今年以來單月最佳表現。

5月獲利成長主要受惠於資產管理規模續擴大，至5月底正式突破1.5兆元里程碑，再創歷史新高。國內股權（含ETF）類型基金表現最為亮眼，規模占比達53%，且較去年同期顯著成長125%，其中以富邦台50（006208）、富邦科技（0052）為主要成長動能，其規模分別較去年同期成長98%和982%，帶動整體獲利顯著提升。