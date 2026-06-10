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興富發、潤隆迎交屋潮 5月營收翻倍成長

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

興富發（2542）、潤隆今年迎交屋潮，10日公告，興富發5月營收47.17億元，年增2,114.21%；累計今年前五月營收280.76億元，年增1,780.74%。潤隆5月營收17.54億元，年增87,447.7%；今年前五月營收93.93億元，年增13,923.21%。

興富發表示，今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等。

此外，興富發未來五年交屋量也均達500億元以上，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

潤隆表示，今年上半年認列總銷99億元「市政愛悦」、總銷106億元「VVS1」等案，下半年預計有總銷57.24億元的台南「潤隆鉑悦」、總銷67.69億元的桃園「溫莎堡」可望交屋，兩案都已售九成以上，合計全年完工量約300多億元。另，總銷108億元的「信義富境」成屋案，則是賣一戶就可認列一戶，全年業績動能無虞。

至於推案量上，潤隆表示，下半年預計推出總銷84.87億元的台中水楠「當代一邸」，若執照審議速度來得及，年底前也會推基隆德安段E、F案，總銷132.62億元，加上總銷102.03億元高雄「灣流一號」，合計全年推案量達319.5億元。

營收 興富發 桃園

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