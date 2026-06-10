漢翔法說會／軍用、民用與科技服務訂單 為公司發展注入活水

漢翔（2634）10日受邀參加群益金鼎證券舉辦的線上法人說明會，今年上半年，漢翔已實際斬獲128億元新訂單，當中以航空發動機需求最為強勁，另包含軍用、民用與科技服務訂單，為公司發展注入活水。

今日法說會由副總經理金懷生率經營團隊，向投資人說明第1季經營實績，以及近期市場概況與未來展望。今年第1季漢翔的營收表現達到75.9億元，每股盈餘(EPS)為0.28元，雙雙較去年同期呈現成長態勢。

既有業務的部分，今年軍用目標為完成勇鷹高教機全案66架機交付任務。針對外界憂心專案接近尾聲，經營團隊特別說明，現在是漢翔提供飛機「全壽期服務」的開始，新機產製的高峰期過後，漢翔身為原廠，將配合空軍需求，無縫展開維修、維護與大修(MRO)工作。長期的維修產值，能確保公司平穩發展，同時這也是「國機國造」所能帶給空軍的關鍵優勢。

在無人機領域，漢翔除了引領台灣產業夥伴爭取海外商機外，自主研發的無人機反制系統也日益成熟，更持續發展創新科技。五月底漢翔發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，這項技術能讓無人機在失去GPS訊號的嚴苛環境下，依然精準定位，自主導航完成任務。應用極廣且完全符合國軍「低成本、高產能、抗干擾」的不對稱作戰需求。漢翔期盼未來能與國內各型無人機做匹配，將此核心技術推廣至整個供應鏈。

在科技服務板塊，除了自家興建中的儲能產品電力島將於今年上線，以及台電鳳林案持續執行，近期漢翔還達成新的突破，正式爭取到「台電MW級混氫型氣渦輪發電機組統包工程」。這項專案除了得標金額近8億元，國內罕見的「混氫發電統包實績」，更可讓漢翔奠定技術領先的基礎。

今年漢翔正努力實踐「航太核心、轉型創新」理念，中華信評公司最新的115年度信評結果反映，漢翔為台灣唯一軍機自主研發並提供後勤維修服務的廠商，擁有獨佔地位，且商用飛機業務規模亦持續成長，因而給予短期評等「twA-1+」與長期評等「twAA」的優異評價。未來數年內，漢翔良好的營運基礎與競爭優勢，依然具備充沛的成長動能，穩步推進各項業務發展，持續為股東創造長遠價值，再創佳績。