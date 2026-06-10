柏文5月合併營收5.92億元年增20% 續創新高

本土最大健身中心業者柏文（8462）今（10）日公告5月合併營收5.92億元，續創單月新高，月增1.9%，年增20.1%。該公司旗下主力品牌「健身工廠」今年底全台將有93家據點，可提升市場占有率，創造營運新成長動能。

柏文表示，該公司受惠健身需求持續成長，展現較市場更強的增長動能，旗下「健身工廠」會員人數自2022年5月起連續增長，會員健身的黏著度愈來愈高，帶動營收連續創歷史新高。

以5月營收為例，單月為5.92億元，續創歷史新高，月增1.9%，年增20.1%；累計今年前五月營收達20億元，年增20.3%。

該公司並指出，掌握健身市場增長趨勢，旗下「健身工廠」今年度規劃拓展10家新店；第1季期間，台北市安和廠已於2月28日開幕；第2季則有台中市烏日廠於5月29日投入營運。

下半年，並有以陸軍特戰指揮部空降傘訓中心歷史建築所打造的全台首處專業健身中心。這家具有軍事歷史記憶的健身房將成為南台灣健身新亮點；此外，「健身工廠」與全聯合作的新據點-台中市干城廠預計8月預售、9月開幕。

第4季，尚有嘉義、台北、桃園、高雄及台南的新廠館陸續投入營運。今年「健身工廠」將一舉突破90處據點，全國達到93處營運據點，在會員續約率及會員規模不斷提升下，可望帶動營收及市場占有率繼續增長。